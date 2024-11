Incendiu de vegetație lângă New York. Peste 2.000 de hectare au fost pârjolite

Citește și: Incendiile din California mistuie totul în calea lor. ”Ard tufișuri, iarbă, garduri vii, terenuri agricole și construcții”. Peste 10.000 de ordine de evacuare emise

Mii de hectare de vegetație au fost arse în urma unui incendiu declanșat la granița dintre statele New York și New Jersey, potrivit Reuters. Astfel, în ciuda ploilor care au căzut, incendiul a continuat, iar vânturile puternice au contribuit la extinderea flăcărilor, au spus oficialii americani.



Incendiul Jennings Creek, localizat la circa 50 de kilometri nord-vest de orașul New York, a pârjolit până la această oră circa 2.023 de hectare și este adus sub control în proporție de 20%, potrivit oficialilor care au participat la o conferință de presă susținută de administrația parcurilor din New York.



Jumătate din suprafața adusă sub control se află în New York, iar cealaltă jumătate este în New Jersey, au spus oficialii, adăugând că ploaia care a căzut în timpul nopții le-a oferit pompierilor un răgaz pentru odihnă.



Între timp, în California, vânturile în rafale amenință să extindă un incendiu masiv de vegetație izbucnit în zonă. Incendiile de vegetație sunt frecvente în California, dar focarele izbucnite pe coasta de est sunt neobișnuite.

Un tânăr de 18 ani, decedat în incendiul de pe coasta de est

Incendiul Jennings Creek a făcut deja o victimă, o persoană de 18 ani, angajat al departamentului New York State Parks, potrivit poliției locale. Poliția a spus, într-un comunicat, că Daniel Vasquez și-a pierdut viața în timp ce lupta cu flăcările care au pârjolit pădurea Sterling, situată pe malul lacului Greenwood.



În California, pompierii au câștigat treptat control asupra Mountain Fire, care a pârjolit o suprafață de 8.350 de hectare, la o distanță de 80 de kilometri de Los Angeles.



Incendiul, declanșat miercurea trecută, a fost adus sub control în proporție de 36% după ce flăcările au distrus peste 160 de structuri, potrivit Cal Fire.



În zonă se menține o alertă ridicată după ce vânturile sunt așteptate să se intensifice luni și marți până la viteze de 72 de kilometri pe oră, a prognozat Serviciul național meteorologic.

