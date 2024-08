Top 3 cele mai bune practici în gestionarea retururilor SGR

Toți comercianții care desfășoară activități de comercializare a produselor ambalate SGR au obligația să se înregistreze în platforma SGR și să participe la funcționarea proiectului. De când a fost implementat acest sistem, rata de colectare e în creștere, ajungând de la mai puțin de 1% în prima lună la 6%, conform raportărilor realizate de RetuRO.

Cu toate acestea, sistemul a dezvăluit de-a lungul acestor luni o serie de probleme, atât pentru consumatori, cât și pentru producători și comercianți. Pentru îmbunătățirea fluxului, iată 3 practici bune în gestionarea retururilor SGR!

1. Externalizarea SGR

Externalizarea serviciilor de SGR este o decizie strategică ce poate aduce numeroase beneficii pentru afacerea ta. Acest proces presupune externalizarea responsabilităților de gestionare a retururilor, garantarea unei evidențe clare a ambalajelor returnate, a garanțiilor încasate și restituite.

Producătorii beneficiază de menținerea unei evidențe a ambalajelor în funcție de material, greutate și volum, precum și a garanțiilor fiecărui ambalaj. În același timp, comercianții beneficiază de raportarea cantității de ambalaje și a garanției aferente fiecărui produs, menținerea unei evidențe a

numărului total de produse, clasificate după tipul de material, volum, greutate și garanție aferentă.

Monitorizarea procentului de produse returnate este esențială în gestionarea retururilor SGR. Astfel, poți obține o imagine clară asupra eficienței programului de garanție-returnare și identifica în timp util problemele potențiale. În cadrul unui retur SGR, acest procentaj poate fi un indicator valoros pentru a înțelege mai bine comportamentul consumatorilor și performanța produselor.

2. Oferirea unui proces ușor de returnare a produsului

Procesul de returnare a produselor poate părea o sarcină dificilă, în special atunci când trebuie să te ocupi și de ambalajele SGR. Cu toate acestea, simplificarea acestui proces este posibilă și poate aduce beneficii semnificative programului tău de garanție-returnare. O abordare clară și eficientă, însoțită de o comunicare eficientă cu clienții, poate face totul mult mai ușor. Înțelegerea termenilor și condițiilor de garanție-returnare, precum și explicarea acestora într-un limbaj accesibil, pot crește încrederea clienților și pot contribui la o experiență de cumpărare pozitivă.



Un pas important în acest proces este implementarea unui sistem eficient de colectare a ambalajelor. Pentru a te asigura că ambalajele SGR intră în fluxul logistic de ridicare, va trebui să parcurgi câțiva pași esențiali, cum ar fi înregistrarea în SGR, semnarea contractului cu RetuRo și setarea punctului de returnare în platforma RetuRo.



Tehnologia poate fi un aliat de nădejde în acest proces. De exemplu, poți genera un cod QR pentru fiecare punct de returnare, care poate fi scanat de către operatorul logistic. Acest lucru asigură trasabilitatea ambalajelor colectate și facilitează monitorizarea întregului proces.

3. Păstrarea unei evidențe clare a ambalajelor returnate, a garanțiilor încasate și restituite

Aceasta evidență te va ajuta să menții un control mai bun asupra produselor tale, fiind importantă și pentru a putea evalua eficiența măsurilor de colectare și reciclare pe care le implementezi. Pe lângă aceasta, ai nevoie de o defalcare detaliată pe produs și structura de vânzare, precum și de o evidență a ambalajelor SGR colectate de la consumatori, în funcție de materialul din care sunt realizate si volumul acestora.



În ceea ce privește procesul de raportare, acesta este un element esențial al operațiunilor tale. Trebuie sa ții evidenta exacta a numărului de ambalaje SGR pe care le colectezi. In cazul in care colectarea este manuala, aceasta raportare se realizează prin intermediul sistemului IT pus la dispoziție de către RetuRO, cu fiecare ridicare realizata de către administratorii SGR.

Facturarea garanției restituite consumatorilor și a tarifului de gestionare este, de asemenea, un aspect important al operațiunilor tale. Aceasta se bazează pe ambalajele SGR conforme, identificate si numărate in centrele de numărare RetuRO.

Așadar, iată câteva pași pe care îi poți urma pentru a îmbunătăți gestionarea SGR:

1. Colaborează cu un furnizor de servicii extern, care poate oferi un proces ușor și eficient de returnare a produselor.

2. Păstrează o evidență clară a tuturor produselor returnate și a garanțiilor încasate și restituite.

3. Analizează în mod constant acest proces și caută modalități de a-l îmbunătăți.

















