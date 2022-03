Top 10 alimente bogate în fier. Sfecla roșie se află pe primul loc

Fierul este un element esențial pentru producerea de sânge și aproape 70% din fierul din organismul nostru se găsește într-o componentă a eritrocitelor, numită hemoglobină, și în fibrele musculare, într-o proteină numită mioglobină. Acest mineral ajută la menținerea multor funcții din organism, mai ales când vine vorba despre energie și concentrare, procese gastrointestinale, sistemul imunitar și reglarea temperaturii corpului.

O cantitate insuficientă de fier în alimentația de zi cu zi poate afecta felul în care corpul uman folosește energia. Fierul transportă oxigenul către mușchi și creier și este important atât pentru susținerea performanțelor mentale, cât și pentru cele fizice. De aceea, iată o listă cu cele mai bogate alimente în fier, pe care trebuie să le consumi cât mai des.

Alimente bogate în fier

1. Sfecla roșie

Pe lângă conținutul său bogat de fier, sfecla roșie este o sursă extraordinară de vitamina C, vitamina A, vitaminele B, sulf, sodiu, calciu, fier, iod, potasiu și antioxidanți. În acest fel, sfecla roșie ține tensiunea arterială sub control, îmbunătățește performanțele atletice, poate reduce inflamațiile din corp, iar lista beneficiilor nu se oprește aici.

Interesant de precizat este că nitrații din compoziția sfeclei roșii pot îmbunătăți funcțiile mentale și cognitive prin dilatarea vaselor de sânge, și implicit prin creșterea cantității de oxigen care ajunge la creier.

De asemenea, sfecla roșie este recomandată în curele de slăbire, datorită conținutului mare de apă. Mai mult decât atât, cantitățile moderate de proteine și fibre pe care le conține ajută la susținerea procesului de slăbit deoarece reduc apetitul și contribuie la instalarea senzației de sațietate.

Sfecla poate fi consumată ca atare, în salate de crudități sau sub formă de suc. Poate fi combinată cu mărul și morcovul.

2. Spanacul

Spanacul este recunoscut pentru conținutul său de fier. Mai conține și sodiu, potasiu, calciu, fosfor, magneziu, sulf, mangan, zinc, cupru, iod, fier, vitaminele A, B1, B2, B12, PP, C, acid folic, clorofilă, aminoacizi și beta-caroten.

Spanacul menține sănătatea tractului digestiv, întărește oasele, reglează tensiunea arterială, previne ulcerul gastric, îmbunătățește activitatea neuronală și reduce inflamația. Poate fi consumat crud sau integrat în diferite mâncăruri.

3. Varza kale

Deși nu este foarte cunoscută de români, varza kale conține 45 de tipuri diferite de antioxidanți, acizi grași Omega 3, vitamina K, vitaminele A, E și C, fier, fosfor, magneziu, potasiu, cupru și zinc. Are proprietăți detoxifiante, combate infecțiile, reglează tranzitul intestinal și protejează pielea de poluare. Varza kale poate fi adăugată în supe, salate și sucuri de legume.

4. Broccoli

Broccoli, cea mai puțin iubită legumă de către copii, conține fier din belșug. În plus, mai are și vitamina C, acid folic, vitamina A, vitamina B6, vitamina K, potasiu, calciu, magneziu și zinc. Potrivit mai multor studii, s-a demonstrat că broccoli previne cancerul, boala Alzheimer și efectele îmbătrânirii, fiind recomandat în afecțiuni ale stomacului, colonului, boli de inimă, artrită, osteoporoză, dar și în cure de slăbire.

5. Năutul

Năutul conține fier, fosfor, potasiu, calciu, magneziu, cupru şi zinc, dar și vitamine, printre care amintim vitaminele B6 şi B9. Mai conține și fibre, acid folic, mangan și proteine (poate înlocui, cu succes, carnea). Năutul este recomandat persoanelor care suferă de diabet, deoarece previne creşterea rapidă a nivelului de zahăr în sânge imediat după masă. De asemenea, combate anemia, distruge paraziții intestinali, îmbunătățește digestia, previne cancerul de colon și încetinește procesul de îmbătrânire.

6. Lintea

Bogată în fier, lintea tratează anemia. Mai mult decât atât, este o sursă importantă de antioxidanţi, minerale (fosfor, fier, zinc şi magneziu), acid folic, vitamine din complexul B și proteine, fapt ce o face ideală de integrat în meniul persoanelor vegane sau vegetariene.

7. Caju

Nucile de caju sunt o sursă excelentă de fier, vitamina B1, calciu, magneziu, fosfor, potasiu, sodiu, cupru, zinc, mangan, seleniu, grăsimi și acizi grași. Sunt recomandate a fi consumate în stare crudă, iar pentru a fi mai ușor de digerat, pot fi hidratate în apă. Nucile de caju previn afecţiunile cardiace şi ale sistemului circulator, fortifică musculatura, protejează vederea şi combat acţiunea radicalilor liberi, menţin senzaţia de saţietate şi împiedică instalarea anemiei și protejează sănătatea sistemului nervos.

8. Spirulina

Spirulina este considerată un super-aliment, deoarece conține tot ce ți-au putea dori: proteine, vitamine, minerale, antioxidanți, glucide, lipide, acizi grași esențiali și 18 tipuri de aminoacizi. Aceasta contribuie la detoxifierea organismului, întărește sistemul imunitar, este eficientă în tratarea bolilor cardiovasculare, protejează tractul digestiv, combate anemia și are efect antiviral și antibiotic.

9. Semințele de susan

Semințele de susan conțin fosfor, zinc, calciu (mai mult decât laptele), seleniu, potasiu, cupru, magneziu, vitaminele B1, B2, B3, B5, B6, vitamina A, vitamina E, zinc, mangan, cupru și omega 3. Nutriționiștii le recomandă în prevenția diabetului și a cancerului.

Printre beneficiile oferite de semințele de susan se numără: protejează inima, întăresc sistemul imunitar și sistemul cardiovascular, protejează organismul de efectele radiațiilor și ajută la refacerea țesuturilor deteriorate din organism.

10. Soia/ tofu

Soia conține toţi aminoacizii esenţiali, proteine, lipide, glucide, săruri minerale (calciu, fier, fosfor, magneziu, potasiu, sodiu, sulf), enzime, acizi grași Omega 3, vitamine (A, B1, B2, C, D, E), fitohormoni şi lecitină.

Tofu se obţine printr-un proces de coagulare a laptelui de soia, fiind o sursă importantă de fier şi proteine ​​vegetale, fapt ce îl recomandă drept un aliment ideal pentru persoanele care suferă de anemie, scrie BZI.

