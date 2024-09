Tom Parker Bowles dezvăluie preferințele culinare ale Regelui Charles și Reginei Camilla

Tom detaliază preferințele culinare ale familiei regale în cartea sa, care urmează să fie lansată, „Cooking and the Crown: Rețete regale de la Regina Victoria la Regele Charles al III-lea”.

Tom Parker Bowles oferă o privire de ansamblu asupra dietei mamei sale, Regina Camilla, și a tatălui său vitreg, Regele Charles.

Într-un articol publicat în The Daily Mail, Tom, în vârstă de 49 de ani, fiul Camillei și al fostului ei soț, Andrew Parker Bowles, vorbește despre cerințele culinare ale monarhilor, înainte de lansarea cărții sale, „Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III”.

Potrivit lui Tom, Camilla, în vârstă de 77 de ani, și Charles, de 75 de ani, preferă „mâncare simplă, sănătoasă și, mai ales, de sezon”. El a adăugat că mesele lor sunt atent pregătite sub supravegherea bucătarului-șef regal, Mark Flanagan, care îi însoțește la diversele lor reședințe.

În mod special, Tom l-a descris pe Rege drept un „adevărat erou al alimentației”, care „trăiește conform principiilor sale”, mai ales în ceea ce privește sustenabilitatea alimentară.

Cămara regală este plină cu „bunătăți de sezon de la proprietățile regale”, inclusiv „vânat, carne de vită și miel”, alături de fructe și legume precum „mazăre, căpșuni, zmeură și sfeclă roșie”.

„La masa [regelui Charles] nu se face risipă,” a subliniat Tom.

De asemenea, el a menționat că tatăl său vitreg „nu mănâncă deloc prânzul” și adesea optează pentru un ceai de după-amiază „relaxat” – o tradiție veche în rândul familiei regale britanice, pe care Regele o respectă cu strictețe.

Ceaiul de după-amiază, a explicat Tom, se servește tradițional la ora 17:00 și poate include „macarons, scones, napolitane, biscuiți, petit fours, praline, Chelsea buns și shortbread”, alături de „bridge rolls, crumpets, ouă fierte pe pâine prăjită, pateu de creveți și sandwich-uri” cu diverse umpluturi precum „pui, somon afumat, șuncă și muștar”.

Despre dieta mamei sale, Tom a povestit că Regina Camilla preferă „un prânz foarte ușor”, cum ar fi „un bol de supă de pui” sau „somon afumat”.

Cina lor este, de asemenea, deseori „relaxată”, „departe de fastul și formalitățile regale”, a mai adăugat Tom.

Totuși, a subliniat că banchetele oficiale sunt departe de a fi relaxate, fiind servite trei feluri de mâncare la mese formale lungi, fie la St. George’s Hall din Windsor, fie în sala de bal a Palatului Buckingham.

Meniurile acestor evenimente sunt „încă scrise în franceză” și sunt trimise pentru aprobare Regelui și Reginei înaintea fiecărui banchet.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News