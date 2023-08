Titi Aur, comparație între tragediile de la 2 MAI și Alba cu cea de la Crevedia. "Dacă ești de profesie fiu, adică are tata bani..."

"Și la 2 MAI, și la Alba, au murit tineri, tineri nevinovați care erau practic pe marginea drumului, care nu aveau niciun fel de vină din punct de vedere al regulamentelor de circulație pentru că cei de la volan, cel de la Vama Veche și cel de la Alba, practic nu au mai văzut nimic în față, nu au mai perceput nimic, au mers pur și simplu cu viteză mare. Când te lovește o mașină la 20 de kilometri în sus poți să mori, practic dai cu capul de mașină, de bordură. Când te lovește la viteză mai mare bineînțeles că rezultatul este evident sau accidentare gravă-gravă sau decesul.

Titi Aur: Se întâmplă din două motive

Acest lucru se întâmplă din două motive:

1. Pentru că cei de la volan nu au perceput, nu au știut, nu au fost școlarizați, nu au fost învățați cu adevărat în școala generală, în liceu, în școala de șoferi, să li se dea exemple, să li se dea filmulețe. Chiar dacă nu sunt foarte plăcute filmulețele cu accidente, dar există filmulețe care sunt făcute cu actori, sunt trucate, dar care îți arată ce se poate întâmpla în astfel de condiții.

2. Sistemul de coerciție nu este eficient, adică te prinde băut la volan sau sub influența drogurilor și ai permisul suspendat pe câteva luni de zile, o amendă mai mare sau mai mică, dacă ești de profesie fiu, adică are tata bani, nu mai contează amenda. Oricum, cu ceva avocați și relații mai amâni și sentința și mai văd eu peste vreo 2-3 ani dacă mai am suspendarea sau nu și atunci este tentant să faci asta pentru că te duci în club sau te duci în bar și nu mai contează dacă vei urca băut sau drogat la volan. Dacă ai învăța cu adevărat, adică sistemul de educare a șoferilor ar fi unul ok, și aici nu mă refer la matematică, fizică sau istorie, ci mă refer strict la reguli de circulație, dacă ar exista acest sistem pentru că nu există în școala generală, în liceu și nici în școala de șoferi.

"A fost nebunia de la Crevedia, dar în fiecare zi noi avem pe drumuri 5 morți"

În școala de șoferi se învață să pleci de pe loc, să semnalizezi, să oprești la stop și ești bun de șofer, dar partea asta de prevenție nu se predă cu adevărat. În plus, nu mai spun că nu se participă cu adevărat la orele de teorie la școala de șoferi. Pe partea de coerciție, dacă ar fi anularea permisului de conducere când te prinde în stare de ebrietate sau drogat, ceea ce se întâmplă în alte țări: în Suedia, Belgia, Germania, îți anulează permisul de conducere și mai vede judecătorul când îți mai dă voie să dai din nou examen, peste 1-10 ani, în funcție de ce ai făcut și ce antecedente mai ai. Dacă s-ar confisca mașina, așa cum se întâmplă în alte țări, în SUA, Suedia, se distruge mașina, indiferent de câte sute de mii de euro. De ce? Pentru că dacă te-ai urcat băut sau drogat la volan mașina devine o armă, o armă ucide și o armă folosită fără drept se distruge.

Asta este legea în general în multe țări, la noi nu se acceptă asta și atunci avem o problemă de sistem și până când nu se va lua această măsură, până când Guvernul, indiferent care va fi, nu va recunoaște că avem o problemă națională - accidentele, sângele de pe șosea, nu se va rezolva. Gândiți-vă că a fost nebunia de la Crevedia, dar în fiecare zi noi avem pe drumuri 5 morți, la Crevedia au fost 2, nu vreau să minimalizez ce a fost la Crevedia, Doamne ferește, dar pe drumurile din România avem 5 morți în fiecare zi, 10 răniți grav, egal cu ce a fost la Crevedia și avem 70-80 de răniți ușor, mai mult decât ce a fost la Crevedia, în fiecare zi", a spus Titi Aur la Antena 3 CNN.

