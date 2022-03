Tinerii noştri vor afară! Absolvenţii de liceu din România cred că în Germania şi Danemarca "se face carte" mai bine. Cei mai mulţi pleacă la studii în Olanda

Peste 50 de universităţi internaţionale vor veni la World Education Fair de la Bucureşti, Constanţa şi Iaşi, potrivit unui comunicat IntegralEdu. Reprezentanţii celor mai prestigioase unităţi de învăţământ vor fi prezenţi azi la Bucureşti şi dumincă, 6 martie, la Constanţa pentru cel mai complex târg educaţional organizat în această primăvară - World Education Fair.

Inginerie spaţială şi Tehnologie de joc, printre specializările preferate

Din punct de vedere al domeniilor alese, lucrurile nu sunt schimbate faţă de anii anteriori. Astfel, pe prima poziţie în topul preferinţelor se situează Computer Science & Engineering. Pe locul doi se află studiile europene, urmate de Business şi Creative Media and Game Technologies. Urmează domeniul Aerospace Engineering, înlocuind domeniul Drept, care se găsea anul trecut pe aceeaşi poziţie. Din ultimele date reiese o creştere de 50% a aplicaţiilor pentru studii de licenţă în SUA. "În contextul sanitar actual, numărul solicitărilor pentru studii gimnaziale şi liceale în străinătate a crescut cu 20% în ultimii doi ani. În topul preferinţelor se situează Marea Britanie, urmată de alte destinaţii europene precum Elveţia, Germania şi Spania", arată IntegralEdu.



IntegralEdu este cel mai important consultant educaţional pentru studii în străinătate şi pentru programele Work and Travel în SUA. Work and Travel USA este un program pilot iniţiat de Guvernul Statelor Unite ale Americii în a doua jumătate a secolului trecut, care oferă tinerilor studenţi de pe întreg mapamondul oportunitatea de a trăi pentru perioada vacanţei de vară "visul american". Grupul de firme INTEGRAL are o experienţă internaţională de peste 28 de ani în oferirea de informaţii elevilor, părinţilor şi a tuturor celor interesaţi de alegerea celor mai bune programe educaţionale şi instituţii de învăţământ din străinătate, studii gimnaziale, liceale, universitare şi centre de limbi străine. Prezentă în România din anul 2008, IntegralEdu este cea mai mare companie de consultanţă în educaţie la nivel local şi reprezintă peste 500 de instituţii de învăţământ de top din întreaga lume.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News