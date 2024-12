Ți se face pielea de găină. Filmări din avionul prăbușit în Kazahstan, când pasagerii îi sună pentru ultima oară pe cei dragi / video

Pasagerii au efectuat ultimele lor apeluri video către cei dragi înainte de tragicul accident în care au murit 38 de persoane, scrie Daily Mail.

Alte imagini îi arată pe pasageri cum ies din epava deteriorată a avionului.

Clipurile au apărut pe măsură ce temerile au crescut în legătură cu implicarea Rusiei - și dacă aceasta a jucat un rol în accidentul aviatic din ziua de Crăciun.

Avionul Azerbaijan Airlines care transporta 67 de pasageri și cinci membri ai echipajului s-a prăbușit în apropiere de Aktau, în Kazahstanul de Vest, provocând moartea a 38 de persoane.

Zborul a părăsit capitala Azerbaidjanului, Baku, și se îndrepta către orașul rus Groznîi. Avionul a survolat republica Daghestan de-a lungul coastei Mării Caspice, când a dispărut din urmărire.

Apoi a apărut în jur de o oră mai târziu și a zburat deasupra apei, în apropiere de vestul Kazahstanului, înainte de a se prăbuși.

Pe rețelele de socializare au început să apară clipuri cu supraviețuitori care ies din epavă.

Jumătate din avionul prăbușit poate fi văzut în clip, în timp ce serviciile de urgență și pasagerii caută alți supraviețuitori.

O persoană poate fi văzută în timp ce e târâtă din aeronavă. În fundal se aud strigăte și țipete oamenilor din jur.

Un bărbat însângerat poate fi văzut cum se îndepărtează de epava avionului.

Un alt videoclip arată momentul în care avionul lovește solul, izbucnind în flăcări la impact.

Imaginile aeronavei au arătat găuri suspecte în fuzelaj, ceea ce duce la zvonuri că aeronava a fost doborâtă de ruși.

Instrumentul de urmărire a avionului Flight Radar 24 a arătat că avionul a dispărut înainte de prăbușire, sugerând că a fost expus sistemelor de apărare aeriană din Rusia.

Înaintea prăbușirii, echipajul raportase un impact puternic asupra carenei. Ei au presupus că aeronava a lovit un stol de păsări, dar mai târziu s-a raportat că a fost explozia unui rezervor de oxigen care alimenta cabina de pilotaj în cazul depresurizării.

Această presupusă depresurizare bruscă a cilindrului a cauzat daune semnificative corpului aeronavei și „fragmentarea” acesteia.

Dar noi imagini care arată găuri deschise în partea laterală a epavei au ridicat întrebări dacă păsările sau un rezervor de oxigen explodat ar fi putut doborî avionul.

Au existat sugestii că apărarea antiaeriană a Rusiei ar fi cauzat prăbușirea.

Reporterul Wall Street Journal, Yaroslav Trofimov, a spus că speculațiile din presa rusă includ ipoteza că apărarea antiaeriană rusă a confundat avionul de pasageri cu o dronă ucraineană.

Se știe că Embraer 190, aparținând companiei Azerbaijan Airlines, încerca să aterizeze pe aeroportul rus Grozny, capitala regiunii Ceceniei, care la acea vreme era atacat de dronele ucrainene.

Avionului i s-a interzis aterizarea - motivul oficial fiind prezența „ceții”.

Cecenia și trei zone învecinate au fost atacate, iar un centru a fost incendiat în urma unei lovituri cu dronă, în Vladikavkaz, capitala regiunii ruse Osetia de Nord.

De asemenea, oficialii de securitate au raportat că apărarea antiaeriană cecenă a deschis focul asupra dronelor, lovind cel puțin una. Așa au fost ridicate întrebări dacă avionul a fost avariat de focuri de armă anti-drone de la sol în timp ce încerca să aterizeze la Grozny.

Autoritățile din Kazahstan au declarat că au început să analizeze diferite versiuni posibile ale ceea ce s-a întâmplat, inclusiv o problemă tehnică, a raportat agenția de știri rusă Interfax.

Filmările realizate de un pasager arată oameni îngroziți care se roagă și câteva măști de oxigen coborâte în interiorul cabinei, cu câteva minute înainte ca avionul să se prăbușească.

Alte imagini arată haos în interiorul avionului după accident, în timp ce salvatorii au intrat în spatele tăiat a aeronavei, unde mai multe persoane pot fi văzute întinse la sol. În mod uimitor, unii au fost găsiți încă în viață.

O femeie prinsă în capcană a strigat salvatorilor: „Ajută-mă, vă rog!”. Un pompier a întrebat-o dacă are nevoie de ajutor pentru a se ridica și ea a confirmat că va trebui să fie scoasă din avion.

Un videoclip terifiant arată momentul în care avionul a izbucnit în flăcări și s-a rupt în mai multe părți în timp ce a lovit pământul, iar după aceea, din avionul distrus se ridica fum negru și gros.

