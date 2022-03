The New York Times, poză din Suceava pe prima pagină: Refugiaţii ucraineni găsesc în România adăpost și un "bun-venit" din inimă pentru animalele de companie

The New York Times a deschis ediţia de luni, 14 martie 2022, cu o fotografie în care este prezentată o familie de refugiaţi din Ucraina aflată la Suceava. În articol, este prezentată și situația refugiaţilor găzduiţi la hotelul lui Ştefan Mandachi.

În fotografia de deschidere, realizată de către Cristian Movilă, apare o refugiată din Ucraina care îşi ţine în braţe băieţelul, cei doi fiind cazaţi la hotelul lui Ştefan Mandachi pentru câteva zile.

Sub titlul ”Refugiaţii ucraineni găsesc în România adăpost şi un bun-venit din inimă pentru animalele de companie”, The New York Times prezintă povestea lui Viktor şi Rachel Borovic, doi refugiați care au ajuns din Ucraina la Suceava cu câinele şi cu pisica lor. Iniţial, cuplului de refugiaţi i se oferise masă şi găzduire la o biserică din Suceava, însă au plecat de acolo după ce nu li s-a permis să stea şi cu animalele de companie. Cei doi au mers la Mandachi Hotel & Spa, unde au găsit un adăpost, masă şi cazare.

După două zile petrecute la Suceava, familia Borovic a plecat în Israel, acolo unde locuieşte fiul lor. ”Am luat cu noi doar câinele, pisica şi încălţările”, i-a spus Viktor Borovic jurnalistei Patricia Cohen de la The New York Times.

De asemenea, în articol, se precizează că Ştefan Mandachi, care are deja opt câini, două pisici şi doi porci, a aranjat cu un veterinar să vină la adăpost pentru a elibera paşapoartele animalelor de companie ale cuplului de refugiaţi şi pentru a le insera cipuri de identitate.

Reacția lui Ștefan Mandachi

”Incredibil. Pe prima pagină a celui mai celebru ziar de pe pământ, New York Times, este o poză de la Suceava, din tabăra de refugiaţi de la Hotel Mandachi!”, a scris suceveanul. Până acum, la hotelul lui Ştefan Mandachi din Suceava au fost cazaţi gratuit peste 4.000 de refugiaţi, precum şi peste 600 de câini şi pisici. Patricia Cohen, autoarea articolului despre refugiaţii din Ucraina primiţi foarte bine la Suceava, scrie pentru The New York Times din 1997.

"Toți ucrainienii pot servi o masă caldă gratuită la noi!”

Ștefan Mandachi s-a implicat direct în ajutorarea refugiaților din Ucraina care vin în țara noastră.

"M-am împrietenit cu toți copiii! Am râs, am glumit. Numai ei știu ce spaimă au tras. Ce vină au ei că un dezaxat a declanșat valuri de sânge? Toți ucrainienii pot servi o masă caldă gratuită la noi. Toți câinii sunt la fel de bineveniți, inclusiv în hotel. Am pregătit țarcuri!

Dacă oferiți cazare, masă, dar mai ales TRANSPORT din Suceava în țară, sunați-l pe Alex: +40 (742) 696 939. El întocmește listele, transportul e din Suceava!. Avem 50 locuri cazare plus masă chiar acum! IMPORTANT: am luat în echipă un translator, care va sta nedezlipit, lângă responsabilul nostru. Pot suna direct refugiații - +40 (742) 696 939 - vor vorbi în limba lor.

Alimente (neperisabile, necongelate) se pot trimite la Mandachi Hotel (str. Sofia Vicoveanca, 107, Suceava). Foarte mulți vor să ajute cu bani. Am depus o cerere scrisă la Consulatul Ucrainei să ne emită o listă semnată cu refugiați (să aibă acest statut oficial). Noi strângem în conturile Fundației Umanitare “Jeni Mandachi”. Obligatoriu, de scris la plată “”UCRAINA”. Banii vor ajunge la refugiați doar dacă scrie clar “UCRAINA”.

RO52BTRLRONCRT0496865701 – RON

RO02BTRLEURCRT0496865701 – EUR

RO57BTRLGBPCRT0496865701 – GBP

Maximă atenție la conturi, în general, mai există infractori care pot modifica litere. Donați doar în surse foarte sigure, verificate, verificabile. Ar fi nevoie de 60 - 70 saltele. Un magazin mare de bricolaje sau cine ar putea să le imprumute, ar ajuta: +40 (742) 696 939", scria Ștefan Mandachi, la sfârșitul lunii februarie, pe Facebook.

Animalele refugiaților au primit îngrijiri de la veterinarii clujeni

Persoane refugiate din Ucraina și aflate în tranzit în Cluj-Napoca au primit sprijin din partea USAMV Cluj și pentru animalele lor de companie, scrie cluju.ro. Astfel, o echipă medicală de la Clinica de Urgenţă, FMV Cluj-Napoca, coordonată de dr. Andrei Răzvan Codea, s-a ocupat de investigațiile de specialitate.

”Pisicile și cățeii care au venit la noi au avut parte de investigații paraclinice (analize de sânge), chiar și un consult cardiologic la un cățel cu probleme cardiace. La prezentare, animalele erau conștiente, normoterme, eupnemice, moderat deshidratate, dar și agitate, speriate.

Animalele au primit pașaport

Le-am asigurat mâncare mai departe, pentru pentru pensiunea unde erau cazate, dar și litiere cu nisip, castroane și toate cele necesare. Ulterior, animalele au fost programate pentru vaccinare antirabică, deparazitare internă și microcipare. Toate animalele au primit pașaport și instrucțiuni privind formalitățile de călătorie mai departe, în Europa”, a precizat coordonatorul Clinicii de Urgență.

Mulțumiri întregii echipe medicale, dar și Clinicilor veterinare private care au sprijinit cu entuziasm acțiunile de vaccinare, deparazitare și eliberarea de pașapoarte pentru toate animalele”, se arata într-o informare transmisă de USAMV Cluj.

