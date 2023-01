Testul ceștii de cafea la interviul de angajare. Cine îl pică, nu primește postul

Cu toții am auzit teoria care provoacă transpirație conform căreia managerii iau decizia dacă să angajeze pe cineva în doar 15 secunde de când persoana a intrat la interviu. Indiferent dacă acest lucru este adevărat sau nu, este esențial să faci ca prima impresie să conteze dacă vrei să obții acel job de vis, scrie Mirror.



Șeful unei firme de software a dezvăluit că, în schimb, folosește un test al ceștii de cafea atunci când are un candidat la interviu. Cine nu trece acest test, nu mai are nicio șansă de a fi angajat în firma respectivă. "Test ceștii de cafea” este folosit la sfârșitul fiecărui interviu de angajare, deoarece arată multe despre "atitudinea" unei persoane, spune acesta. De fapt, cel care îl eșuează trece automat pe lista neagră a companiei.

Ce este, de fapt, testul ceștii de cafea





Trent, care lucrează la Xero Australia, și-a împărtășit micul său truc. El a explicat: "Te voi duce întotdeauna la o plimbare până la una dintre bucătăriile noastre și cumva ajungi mereu să pleci cu o băutură. Apoi, o luăm înapoi, avem interviul nostru și unul dintre lucrurile pe care le caut mereu la sfârșitul interviului este să văd dacă persoana care a venit la interviu vrea să ducă ceașca sau paharul gol înapoi în bucătărie. Poți să-ți dezvolți abilități, poți dobândi cunoștințe și experiență în timp, dar, de fapt, totul se reduce la atitudine, iar atitudinea despre care vorbim mult este conceptul de "a-ți spăla ceașca de cafea".



Bărbatul susține că acest truc funcționează, iar bucătăriile din birourile lor sunt întotdeauna foarte curate.

"Dacă intrați într-o zi în biroul Xero, veți vedea că bucătăriile sunt aproape întotdeauna curate și strălucitoare. Totul ține de conceptul de a vă spăla ceașca de cafea. Vrem doar să ne asigurăm că se vor integra cu adevărat în cultura din interiorul Xero și vor prelua cu adevărat tot ceea ce ar trebui să facă" a spus acesta.



Prin urmare dacă atunci când mergeți la un interviu de angajare sunteți dus în bucătăria biroului pentru a vă lua o cafea sau o oarecare băutură, ar trebui să fiți foarte atenți. Totul s-ar putea să fie doar un test.

