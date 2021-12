Târgul de Crăciun din Craiova este în top 10 cele mai frumoase târguri din Europa, cu voturi obţinute de la turiştii străini. Am fost acolo şi am văzut care sunt motivele.

"Cu un total de 17.904 voturi, dintre care 72 % provenind din afara României – SUA, Marea Britanie, Franța și Germania, Craiova a obținut cel mai bun rezultat ca oraș nou intrat în acest clasament internațional, din toată istoria acestei competiții ce datează din 2009. Locul 6 în clasamentul celor mai frumoase piețe de Crăciun din Europa este cu atât mai onorant pentru municipiul Craiova, având în vedere că 173.620 de turiști din 163 țări au votat în această perioadă dintre 21 orașe candidate, propuse de European Best Destinations. Între Craiova și Trier din Germania, oraș clasat pe locul 7, este o diferență de peste 8.000 de voturi, iar Budapesta - care a câștigat competiția din acest an, a fost votată de 24.180 de turiști", a transmis Primăria Craiova, conform InfoMusic.ro.

Ce mi-a plăcut

Am mers la Târgul de Crăciun din Craiova pentru a vedea ce i-a adus această clasare şi am fost plăcut surprins. Deşi mic, Târgul de Crăciun atrage prin miile de lumini amplasate în centrul oraşului Craiova şi prin cele câteva căsuţe cu bunătăţi şi produse hand made. Mirosul de turtă dulce, colac secuiesc şi vin fiert te îmbie să petreci măcar jumătate de oră sub cortul de lumini din faţa bradului de Crăciun.

CITEŞTE ŞI Târguri de Crăciun deschise în Europa, în ciuda tulpinii Omicron. Patru destinaţii de vis în pandemie

Pentru amatori, a fost amplasat şi un patinoar în zonă, dar şi o zonă unde îţi poţi confecţiona propriile cadouri simbolice.

De altfel, Craiova se pare că ar fi intrat în topul celor mai frumoase târguri de Crăciun datorită frumuseţii bradului, a instalaţiilor şi a varietăţii căsuţelor cu produse artizanale. Şi vă pot spune, cu siguranţă, că în afară de vin fiert, nu găseşti două produse la fel de la o căsuţă la alta. Intrarea este complet gratuită şi nu se cere nici certificatul verde. În aglomeraţie este, însă, indicat să purtaţi mască de protecţie. Altfel, vă garantez că pozele de acolo vor ieşi absolut superbe, fie că alegeţi să vă fotografiaţi lângă brad, fie sub perdeaua de lumini din centrul târgului.

Ce nu mi-a plăcut

Mă aşteptam, citind dinainte că este unul dintre cele mai frumoase din Europa, ca Târgul de Crăciun să fie mai mare. Întins pe o suprafaţă mai mare, cu mai multe căsuţe, orice. Recunosc că am terminat destul de repede vizita.

Cu excepţia patinoarului, nu sunt alte modalităţi de a-ţi petrece mai mult timp în zonă.

De asemenea, erau destul de puţine coşuri de gunoi având în vedere numărul de oameni prezent, iar cele care erau fuseseră deja umplute la refuz. Astfel, mulţi oameni îşi lăsau paharele de vin fiert sau ambalajele unde apucau.

În rest, târgul îşi merită poziţia în clasament. E cochet, e superb luminat şi are un brad spectaculos. Puteţi vizita târgul de la Craiova până pe 3 ianuarie 2022.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News