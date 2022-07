Un târg caritabil inedit are loc până vineri, ora 20.00, la Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj, unde puteți achiziționa diferite plante în ghiveci, în schimbul unei donații pentru Efrem Ciprian Lupescu (4 ani), diagnosticat cu cancer (Neuroblastom Stadiu 4).

Toate fondurile strânse sunt donate lui Efrem Ciprian Lupescu, în vârstă de doar 4 ani, diagnosticat cu cancer (Neuroblastom Stadiu 4).

Efrem a început tratamentul la Cluj-Napoca, însă o parte importantă se va desfășura în străinătate. Tratamentele vor fi costisitoare, lungi și dureroase, dar sunt șansa lui la viață.

Cei care nu au putut ajunge la evenimentul caritabil pot să ajute în unul din conturile deschise pe numele tatălui lui Efrem.

Lupescu Adrian Constantin

BTPay: 0748080589

PayPal: lupescu0adrian@gmail.com

Revolut: @adrianjys5

BT RON RO68BTRL01301201C64760XX

BT EURO RO43BTRL01304201C64760XX

ING RON RO20INGB0000999912649642

ING EURO RO62INGB0000999912649662

BCR LEI RO40RNCB0298075344360001

BCR EURO RO45RNCB0298075344360008

Grup de Facebook - Împreună pentru Efrem

De asemenea, s-a creat și un un grup de Facebook, Împreună pentru Efrem, acolo unde apar mai multe anunțuri de licitații pentru strângere de fonduri. Mai mult, se pregătesc evenimente caritabile cu artiști cunoscuți, precum Ada Milea, Grigore Leșe.

”Am creat acest grup pentru a va tine la curent mai eficient cu evolutia lui Efrem. Dati va rog share mai departe acestui grup. Multumim tuturor!----Efrem e fiul nostru ( al meu și al lui Adrian) are 4.8 ani si e un copil vesel si curios. L-am învățat mereu să fie curajos și să nu se plânga de orice, in situația de acum el încă face ce l-am învățat, iar noi, părinții nu reușim. (Aici deși avea emoții, a făcut cu hotărâre ceea ce trebuia)Cerul nostru s-a innorat de cateva zile, tot ce traim pare ireal:

Efrem a fost diagnosticat cu neuroblastom stadiul 4, cu multiple metastaze (o forma de cancer foarte agresiv). Situatia e critica si urgenta, asa incat incepem tratamentul in Cluj, cu ajutorul unei echipe medicale de exceptie.Tratamentele pe termen lung se anunta a fi dureroase, lungi, costisitoare (din experientele altor parinti care au trecut prin asta, fiindca o parte importanta a tratamentului se realizeaza in strainatate, e vorba de sute de mii de euro) asa incat venim in fata voastra sa va cerem ajutorul, nu putem razbi singuri, nu într-un timp atât de scurt.

Avem nevoie de rugăciunile și gândurile voastre bune, dar și de sprijin financiar. Suntem conștienți că e o luptă grea, dar atâta vreme cât este speranță, vom face tot ce e posibil omenește.

Aici sunt conturile si metodele de plata pe care le-am pus la dispozitie pentru acest scop, va multumim in avans, sa va rasplateasca Dumnezeu inzecit efortul!”

”Familia noastră se simte recunoscătoare nu doar pentru mesajele de încurajare, ci și pentru ajutorul concret al fiecăruia”

”Efrem are momente și momente, unele mai grele, altele mai ușoare, pofta de mâncare vine și pleacă, dar pofta de joacă a rămas. Încercam să ne stabilim o rutină în noua noastră viață, ne bucurăm de ce avem acum pe cât se poate!

Familia noastră se simte recunoscătoare nu doar pentru mesajele de încurajare, ci și pentru ajutorul concret al fiecăruia. Nu cred că ne-am imaginat vreodată ca cineva să ajute cu toată inima așa cum se întâmplă acum să fim noi ajutați de atâția oameni.

Dar slăbiciunea noastră e acoperită de dragostea atâtor oameni care ne-au făcut ai lor, și ne ajută și cu cele mărunte și cu cele mari, de dragostea dumneavoastră”, a transmis Marcela Lupescu, mama băiatului, într-o postare pe grupul de Facebook amintit.

