Țara în care sistemul de pensii riscă să intre în colaps pentru că femeile sunt nevoite să aleagă între job și copil

Slujbă sau copil? Lupta femeilor italiene pentru a le avea pe ambele împiedică creșterea ratei de ocupare în câmpul muncii. Italia are cea mai scăzută rată de ocupare în câmpul muncii a femeilor din UE. PIB-ul va scădea brusc din cauza îmbătrânirii populației, avertizează experții, iar ministrul Economiei spune că sistemul de pensii nu va rezista, transmite Reuters.

Banca Italiei spune că atragerea mai multor femei în forța muncă este imperativă pentru a susţine creşterea economică pe termen lung. Tratarea inegalității de gen – un subiect pentru care Claudia Goldin a câștigat-o premiul Nobel pentru economie în această săptămână - ar putea, de asemenea, să ușureze criza demografică care amenință sistemul de pensii, spun economiștii. Cercetările arată că femeile din economiile mai bogate sunt mai multe probabil să aibă copii dacă lucrează.



Prim-ministrul Giorgia Meloni a spus că munca femeilor este "o resursă neexploatată", dar nu este de așteptat ca guvernul ei conservator să includă în buget măsuri pentru a schimba lucrurile.



"Italia este într-adevăr un caz foarte interesant, pentru că participarea femeilor este extrem de scăzută, pe fondul îngrijorării privind ratele fertilităţii", a spus Claudia Olivetti, profesor de economie la Colegiul Dartmouth.

Ce probleme întâmpină mamele

Elena are un copil de șapte luni și este pe cale să renunțe la slujbă, fiindu-i imposibil să depășească dificultățile legate de îmbinarea maternității cu munca în Italia, unde atât ocuparea forței de muncă a femeilor, cât și rata natalității sunt printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Femeia a vorbit sub condiția anonimatului pentru că încă nu și-a prezentat demisia. Ea a spus pentru Reuters că nu a putut obține un loc la o creșă locală și nu își pot permite o dădacă cu normă întreagă. Angajatorul i-a respins cererea de flexibilitate a programului, a spus ea, inclusiv unele reguli impuse de lege.



Potrivit unui raport guvernamental referitor la anul 2021, aproape una din cinci femei italiene cu vârsta sub 50 de ani și-a părăsit locul de muncă după ce au avut primul lor copil. Peste jumătate au spus că le este imposibil să combine munca și îngrijirea copiilor. Alte 29% au spus însă că au fost concediate sau nu li s-a reînnoit contractul, arată raportul.

Unele mame sunt concediate când revin la muncă





Enza Guzzo s-a întors din cel de-al doilea concediu de maternitate în octombrie 2011 pentru a se trezi cu un aviz de concediere.



"M-au sunat și mi-au dat scrisoarea. Am refuzat să iau și l-au trimis la adresa mea de acasă", a spus ea pentru Reuters.



Și-a găsit un alt loc de muncă și și-a dat în judecată fostul angajator - motivată, a spus ea, de dorința de dreptate. Ea a câștigat cazul.

"Eu cresc două fiice: și ele ar putea deveni mame într-o zi. A trebuit să o fac pentru ele: nu poți să ai copii și să fii forțată să stai acasă", a spus Guzzo, în vârstă 50 de ani.

Sistemul de pensii riscă să se prăbușească





Rata de ocupare în câmpul muncii a femeilor din Italia a atins un nivel record de 52,6% în al doilea trimestru, a spus biroul național de statistică ISTAT, dar este încă cel mai scăzut din Uniunea Europeană, cu 14 puncte procentuale mai jos decât media. Banca Italiei estimează că reducerea acestui decalaj ar stimula atât forța de muncă, cât și produsul intern brut cu aproximativ 10%.



Nașterile, între timp, sunt de așteptat să scadă în continuare. Tendințele actuale presupun o scădere de aproximativ 7 milioane de oameni în Italia până în 2042, atunci când vorbim de populația aptă de muncă, a spus el. Numai asta ar conduce la o pierdere de 339 de miliarde de euro din PIB. Pensiile consumă deja mai mult de 15% din PIB, iar Guvernul Italiei se așteaptă ca cheltuielile să atingă 17% din producție în 2042.

"Cu natalitatea actuală, sistemul nostru de pensii nu va rezista", a avertizat ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, săptămâna aceasta.







