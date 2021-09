Talibanii jubilează în Kandahar: Am învins superputerea / VIDEO

Talibanii au defilat miercuri folosind echipamentul militar donat de Statele Unite guvernului afgan precedent, învins după douăzeci de ani de război, inclusiv un elicopter, în Kandahar, leagănul spiritual al mișcării islamiste.

Un șir lung de vehicule americane a defilat pe o autostradă importantă în afara celui de-al doilea oraș ca mărime din Afganistan. Mulți dintre ei purtau steaguri talibane albe și negre atașate la antene, a notat un jurnalist AFP.

Large public rally in Kandahar to celebrate victory;

The withdrawal of US troops was celebrated with enthusiasm.#Kandahar #Kabul #Kabulairport #Talibans pic.twitter.com/qRQgpkcrW2