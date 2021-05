Tache, despre dosarul TelDrum, în care este anchetat Dragnea: "Asta nu ne spune domnul Bologa"

"Domnul Bologa, practic, repetă ceea ce spunea domnul Călin Nistor, împuternicit la cârma DNA, în urmă cu doi ani, pe scările instituţiei. 'Cu celeritate ne ocupăm de dosarul TelDrum şi peste câteva luni va fi gata'. Peste doi ani, vine domnul Bologa, care pare proaspăt şef al DNA, şi spune acelaşi lucru. Cumva domnul Bologa o duce şi într-o zonă academică şi încearcă să ne explice că, dom'le, în dosarul TelDrum sunt chestiuni de evaziune, că în partea cu americanii e cu trafic de influenţă.

Nu ne spune domnul Bologa că totuşi domnul procuror Uncheşelu trebuia să trimită dosarul în judecată înainte să plece la Parchetul European, că urma recursul la Dragnea, la eliberarea condiţionată, şi că trebuia trimis în judecată rapid. Despre TelDrum, noi, ca jurnalişti, vorbim de o grămadă de vreme, nu din 2017. În 2017 s-a redeschis ceea ce tot DNA închisese în urmă cu câţiva ani. Adică... lăsaţi-mă!", a spus Diana Tache la DC NEWS TV.

Întrebată de Bogdan Chirieac când au avut loc presupusele fapte din dosarul TelDrum, Diana Tache a replicat scurt: "Din 2006. Adică doamna procuror (n.r. Laura Codruţa Kovesi) cred că nici nu se gândise să se facă procuror la vremea la care Dragnea făcea presupusele fapte din dosar".

Dragnea, inculpat în TelDrum

În iunie 2020, Liviu Dragnea a fost inculpat în dosarul TelDrum, schimbându-i-se astfel încadrarea de la suspect. Acesta a fost acuzat de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu şi deturnare de fonduri europene.

Liviu Dragnea îşi ispăşeşte o altă pedeapsă de 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, în această perioadă, din luna mai 2019, la Penitenciarul Rahova.

Tribunalul București a anunțat că se va pronunța mâine, 27 mai, cu privire la liberarea condiționată.

"Eu am făcut o cerere de amânare, având în vedere că, ieri, în cadrul unui proces de strămutare pe care noi l-am solicitat - strămutarea cauzei de la Tribunalul Bucureşti - judecătorul s-a abţinut pentru un anume motiv şi s-a dat termen pentru data de 14 iunie. Fără putinţă de tăgadă, am apreciat că este necesar să fac o solicitare în sensul amânării acestei cauze, întrucât dispoziţia legală prevăzută de articolul 74 alin. 5 din Codul de procedura penală spune că, dacă se va admite acea cerere a noastră de strămutare, această hotărâre va fi desfiinţată conform legii. Ori, eu am apreciat că este şi util, şi firesc, şi legal ca această instanţă să amâne judecarea contestaţiei. Instanţa nu a admis cererea noastră. Ne-a dat cuvântul pe fond", a declarat Flavia Teodosiu, avocata lui Liviu Dragnea.

