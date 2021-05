Liberare condiționată Dragnea, decizie amânată. Avocata Flavia Teodosiu: Şansele de a fi eliberat, mâine, ar trebui să fie de 100%

"Eu am făcut o cerere de amânare, având în vedere că, ieri, în cadrul unui proces de strămutare pe care noi l-am solicitat - strămutarea cauzei de la Tribunalul Bucureşti - judecătorul s-a abţinut pentru un anume motiv şi s-a dat termen pentru data de 14 iunie. Fără putinţă de tăgadă, am apreciat că este necesar să fac o solicitare în sensul amânării acestei cauze, întrucât dispoziţia legală prevăzută de articolul 74 alin. 5 din Codul de procedura penală spune că, dacă se va admite acea cerere a noastră de strămutare, această hotărâre va fi desfiinţată conform legii. Ori, eu am apreciat că este şi util, şi firesc, şi legal ca această instanţă să amâne judecarea contestaţiei. Instanţa nu a admis cererea noastră. Ne-a dat cuvântul pe fond.

"O hotărâre complet nelegală şi neîntemeiată"

Eu am făcut toate apărările şi esenţial de spus cred că este faptul că instanţa fondului a pronunţat, din punctul nostru de vedere, o hotărâre complet nelegală şi neîntemeiată, pornind de la dispoziţiile dreptului naţional, cât şi de la dispoziţiile dreptului european. Aici vorbesc de o recomandare a Consiliului de Miniştri, care este din 2003, care dispune foarte clar faptul că, în realitate, liberarea condiţionată este un drept, nu o vocaţie, faptul că, în momentul în care s-a împlinit fracţia obligatoriu a fi îndeplinită, un om trebuie să fie pus în libertate, respectiv liberat condiţionat", a spus Flavia Teodosiu.

"Am înţeles clar de ce am fost condamnat"

Liviu Dragnea a fost întrebat, în sala de judecată, dacă a înțeles condamnarea.

"Chiar am încercat să aflu ce a vrut domnul judecător, am încercat să îl întrerup, să îi pun o întrebare firească - Cum, în cadrul unei proceduri de liberare condiţionată, judecătorul care judecă liberarea condiţionată îl întreabă pe omul care este în detenţie cum a înţeles, ce a înţeles, ce şi-a însuşit şi ce opinii are cu privire la condamnare. Aici, vorbim de liberare condiţionată. Nu trebuie confundată noţiunea de sancţiune, care este pedeapsa aplicată, cu noţiunea de executare a pedepsei. Una este ceea ce a înţeles dânsul... Și a şi spus domnul Dragnea: "Am înţeles clar de ce am fost condamnat. Mi-am văzut de treaba mea în cadrul detenţiei", a mai spus Flavia Teodosiu.

"Şansele de a fi eliberat, mâine, ar trebui să fie de 100%, având în vedere că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de legea română şi de cea europeană", a mai spus Flavia Teodosiu.