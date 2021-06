Suzete BIBS și ce altceva ai nevoie cu adevărat încă din primele luni de viață ale celui mic (P)

Totuși, din tot șirul de produse disponibile ce este cu adevărat necesar? Dacă vă pregătiți de venirea pe lumea a unui bebeluș ar fi bine să treceți pe wishlist și un baby best, cum sunt cele disponibile la Little Prints.

Suzeta și teama de plastic

Trecută pe lista de accesorii, suzetele sunt cele la care părinții apelează când simt că nu mai au altă opțiune în a-și liniști bebelușul. Nu greșesc, dacă aleg suzete Bibs, concepute special să facă față cerințelor de igienă, nevoilor de confort și grijă maternă.

În varianta de la Bibs suzetele nu sunt acel plastic periculos cu formă de tetină. Sunt din latex sau silicon alimentar, non toxic, foarte moi și flexibile, fără ftalați, bisfenol A sau alți aditivi periculoși - dar adesea regăsiți în produsele din plastic. Au o formă anatomică, imită sânul mamei foarte bine și astfel au toate șansele să liniștească pe cel mic.

În plus, sunt gândite să fie practice și deci permit aerului să circule, au o formă ușor ieșită în afară și nu ating pielea din jurul gurii. Astfel de detalii sunt apreciate, ținând cont cât de atent și minuțios alege orice părinte un accesoriu pe care îl va folosi la bebeluș.

Se regăsesc la littleprints.ro într-o gamă variată privind cromatica și trebuie alese în funcție de categoria de vârstă: 0-6 luni, 6-12 luni și 18 luni +.

Baby nest

Fac parte din categoria de lucruri pe care unii părinți le-ar numi indispensabile. În aparență este vorba doar despre un coșuleț textil pentru bebeluș. Dar este mai mult decât atât. Este primul său cuib și poate face ca adaptarea acasă să fie una mai ușoară. Iată și de ce. După naștere bebelușul trece printr-o etapă de tranziție și se adaptează constant la viața extrauterină. Are nevoie de un loc al său, special pregătit pentru somn și odihnă. Însă are în egală măsură și nevoia constantă de a simți dragostea și grija maternă. Așadar ideea de spațiu moale, delimitat, sigur și plăcut îi va surâde și va contribui activ la odihna sa de calitate.

Baby nest, un concept cu care piața din România încă se acomodează este prima alegere privind locul perfect pentru odihna celui mic. Poate fi purtat și în călătorii sau pur și simplu luat cu voi când plecați de acasă.

La Little Prints astfel de produse sunt disponibile într-o varietate de culori. Sunt create din țesătură de in, hipoalergenic.

Păturici și alte accesorii

Din șirul de produse interesante de care aveți nevoie încă din primele luni din viață bebelușului nu sunt de omis păturicile. Acestea trebuie să fie fine, moi, plăcute la atingere, dar și practice. Însoțesc mereu o mamă, pentru că fie îl învelește, fie îl protejează cu o astfel de țesătură pe bebeluș.

Păturicile fac parte din gama de esențiale new born la Little Prints. Puteți alege pe cele în set, din muselină, o alegere excelentă indiferent de sezon. Tot aici sunt disponibile și cele din bambus, bumbac organic, cu print drăgălaș sau chiar cele simple.

Little Prints a adus în România brandul Bibs și s-a axat numai pe produse premium. Deține acum un portofoliu vast de produse semnate Finn + Emma, Mushie, unele dintre cele mai bine cotate branduri internaționale ale nișe. Toate produsele de aici sunt selecții de accesorii ce țin cont de detalii când sunt produse, au la bază materiale premium de asemenea. Așadar atunci când vă doriți the best of all și vă pregătiți pentru venirea pe lume a unui bebeluș sau sunteți deja la diverse etape de dezvoltare nu uitați de acest e-shop. Cumpărăturile esențiale de aici le puteți face.