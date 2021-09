Sute de opere de artă falsificate, confiscate de polițiștii din Italia

Reprezentanţi ai forţelor de ordine din Italia au anunţat vineri punerea sub sechestru a 500 de lucrări considerate contrafăcute după opere ale pictorului britanic Francis Bacon, precum şi a altor bunuri, inclusiv sume de bani, cu o valoare totală de 3 milioane de euro, informează AFP, scrie Agerpres.



Cinci persoane au fost puse sub acuzare în această anchetă care vizează "autentificarea şi punerea în circulaţie a unor opere de artă falsificate" şi "fraudă şi spălare de bani", potrivit unui comunicat oficial.

Cine este principalul suspect





Principalul suspect dintre aceste cinci persoane este un colecţionar din Bologna (nord), potrivit presei, şi care a fost vizat începând din 2018 de două investigaţii separate, se precizează în comunicat.



O primă anchetă a fost lansată de carabinieri după descoperirea asupra acestuia a "numeroase opere de artă contemporană (...), inclusiv două desene semnate de Francis Bacon, unul dintre cei mai renumiţi artişti ai secolului XX".

O a doua anchetă





Cea de-a doua anchetă a fost lansată de autorităţile fiscale după descoperirea unor "fluxuri financiare cu străinătatea (...) incompatibile cu sursele sale legale de venit", se arată în comunicat.



Francis Bacon (1909-1992) este renumit pentru tripticele sale, dintre care unul, "Three Studies of Lucian Freud", s-a vândut cu 142,4 milioane de dolari în 2013, la casa de Christie's din New York, ceea ce îl clasează printre cele mai scumpe zece tablouri vândute la licitaţie.

Italia: Percheziţii la opt activişti 'anti-vaccinare' potenţial violenţi

Poliţia italiană a percheziţionat joi domiciliile şi computerele a opt activişti 'anti-vaccinare', care făcuseră referire pe o reţea socială la potenţiale acţiuni violente cu ocazia unor manifestaţii pe teritoriul ţării împotriva paşaportului sanitar, transmite AFP, mai scrie Agerpres.



Grupul, care comunica prin mesageria Telegram sub numele de 'războinicii', chema la participare masivă la o manifestaţie prevăzută la sfârşitul săptămânii la Roma, dar îşi şi incita membrii să întreprindă acţiuni violente în localităţile lor de reşedinţă, a indicat poliţia.



Unii şi-au exprimat şi intenţia de a o organiza o întâlnire pregătitoare a manifestaţiei din capitală şi de a se dota cu 'arme albe' pe care să le folosească cu această ocazie, au mai afirmat autorităţile.



Ancheta, desfăşurată în principal de secţia antiteroristă a parchetului din Milano, a procedat la percheziţii în provinciile Milano, Roma, Bergamo, Reggio Emilia, Veneţia şi Padova.