Surpriză la Bruxelles: Comisarul pentru piața internă demisionează și se întoarce împotriva Ursulei von der Leyen

Într-o scrisoare publicată luni, Breton a afirmat că a aflat recent despre presiunile pe care Ursula von der Leyen le-ar fi exercitat asupra guvernului francez pentru a-i retrage nominalizarea. Această manevră politică ar fi avut loc în contextul finalizării componenței noului Colegiu al comisarilor europeni. Deși francezul era considerat un candidat puternic pentru o vicepreședinție executivă în viitoarea Comisie, von der Leyen ar fi sugerat un alt portofoliu, aparent mai influent, pentru Franța.

Breton a exprimat în scrisoarea sa o profundă dezamăgire, precizând că decizia a fost luată fără o discuție directă cu el. „În urmă cu câteva zile, chiar în ultima parte a negocierilor privind componența viitorului Colegiu, i-ați cerut Franței să-mi retragă numele – din motive personale pe care în niciun caz nu le-ați discutat direct cu mine”, a scris Breton, subliniind o „guvernanță discutabilă” la nivelul conducerii Comisiei Europene.

Demisia comisarului francez ridică semne de întrebare cu privire la echilibrul de putere în cadrul Uniunii Europene. Thierry Breton a fost unul dintre cei mai influenți lideri din echipa Ursulei von der Leyen, fiind responsabil de un portofoliu esențial – piața internă. De la preluarea funcției sale în decembrie 2019, Breton a coordonat implementarea unor politici cruciale pentru dezvoltarea economică a Uniunii, inclusiv reglementările privind serviciile digitale, securitatea cibernetică și promovarea autonomiei tehnologice a Europei.

