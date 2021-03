Sub valul de întrebări despre PROTESTE, Florin Cîțu A PLECAT

"Eu îi înţeleg pe români că, după un an de zile, au obosit. Toţi am obosit. Ne luptăm cu pandemia de un an de zile și am făcut toate eforturile. Am comandat doze de vaccin mai multe decât am avea nevoie pentru a ne asigura că, dacă este nevoie, şi anul viitor vom avea acest vaccin. Dacă nu este nevoie, vom putea să exportăm pentru că trebuie să ajutăm şi populaţia din jurul României dacă vrem să scăpăm de pandemie. Vom facem toate eforturile şi sunt gata să stau la masă cu oricine vine cu soluţii pentru a-i ajuta pe români în această perioadă dificilă", a spus Florin Cîțu întrebat de sancțiunile pentru miile de protestatari care au ieșit în stradă.

După ce jurnaliștii l-au atenționat, în cor, că nu a răspuns la întrebarea adresată, despre sancțiuni pentru miile de protestatari care au ieșit în stradă, Florin Cîțu nu a răspuns și a plecat din conferința de presă, afirmând doar "Vă mulţumesc mult de tot!".