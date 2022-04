Studiu MIT. Cum să împarți perfect un biscuite Oreo

Indiferent dacă preferați umplutura Oreo să fie intactă pe o jumătate a biscuitelui sau distribuită uniform când îl deschideți, cercetătorii au pus întrebarea extrem de importantă: cum ne asigurăm că obținem crema biscuitelui Oreo exact așa cum doriți de fiecare dată?

”Când eram mică, am încercat să răsucesc biscuiții pentru a împărți crema uniform între cei doi, așa că exista cremă pe ambele jumătăți, care, după părerea mea, are un gust mult mai bun decât atunci când am un biscuite cu multă cremă și unul cu aproape deloc. A fost greu”, a spus Crystal Owens, autorul principal al unui studiu publicat marți în jurnalul American Institute of Physics și cercetător în inginerie mecanică la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT).

Împărțirea perfectă a cremei ar fi imposibilă

Speranța a fost că, odată cu răsucirea perfectă, cercetătorii ar putea manipula umplutura prăjiturii pentru a se distribui uniform între cele două fursecuri. Din păcate, nu au putut.

”Am aflat, din păcate, chiar dacă răsucești perfect un Oreo, crema va ajunge aproape întotdeauna în cea mai mare parte pe una dintre cele două fursecuri, cu o delaminare a cremei inegală și nu există o modalitate ușoară de a o face să se împartă între cele două părți", a spus Owens.

Oreometrul, noua invenție MIT

Pentru aceia dintre noi care nu sunt oameni de știință în domeniul Oreo, delaminarea este atunci când o materie se desparte în straturi. Dacă reușiți să separați fursecul în mod uniform, probabil că nu a fost rezultatul muncii delicate și precise, potrivit studiului. Acest lucru are mai mult de-a face cu nivelul de aderență dintre cremă și biscuite, influențat de un anumit factor înainte de a ajunge în mâinile unui pofticios.

Care ar fi acel factor este o întrebare pentru un studiu ulterior.

”Nici nu am început să răspundem la toate întrebările pe care cineva le-ar putea pune despre Oreo sau alți biscuiți cu cremă, motiv pentru care ne-am creat oreometrul, astfel încât oricine are acces la o imprimantă 3D poate face astfel de măsurători”, a mai spus Owens.

