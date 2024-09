Știai că poți să naști în funcție de ce zodie vrei să fie copilul tău? Dr. Alice Barbu (SANADOR), explicații / video

Dr. Alice Barbu, medic specialist obstetrică-ginecologie la SANADOR, a explicat că procesul de fertilizare in vitro (FIV) implică multiple etape, inclusiv evaluarea sănătății embrionilor și a cauzelor infertilității. De asemenea, medicul a explicat că unele cupluri aleg să planifice nașterea în funcție de semnul zodiacal dorit.

Dr. Alice Barbu a vorbit despre procesul fertilizării in vitro (FIV) și durata acestuia. Potrivit medicului, investigațiile inițiale durează aproximativ o lună, iar stimularea poate începe în ciclul menstrual următor.

„Cât durează fertilizarea in vitro în total? Cât e perioada de la prezentarea la cabinet până la ecografia care arată sexul copilului? Că asta e prima grijă la ecografii, să afle dacă e băiat sau fată.”, a spus Val Vâlcu.

„Primul lucru pe care vrem să-l vedem noi, ca și ginecologi, este de fapt ritmul cardiac, activitatea cardiacă. Depinde în ce moment se prezintă cuplul, depinde care e cauza infertilității. Dacă e o cauză mecanică rezolvabilă, dacă e vorba de o infecție, atunci va trebui tratată. Dacă e vorba de o altă patologie asociată, de tipul endometriozei, atunci perioada de timp e puțin mai îndelungată.

Din momentul în care cuplul se prezintă, durează cam o lună până efectuăm toate investigațiile necesare, astfel încât să ne orienteze diagnosticul de infertilitate sau cauza infertilității.

Depindem foarte mult de ciclul menstrual al pacientei, ciclu menstrual care este la o lună. Deci dacă am început investigațiile pe un ciclu, stimularea și toate au ieșit în regulă pentru o stimulare, deci avem diagnosticul și urmează stimularea, putem să o facem din ciclul următor. Deci aproximativ o lună până începem procesul.

Ulterior, după ce am făcut embriotransferul, am trecut de această etapă, cam la 10 zile se face analiza de Beta HCG. Dacă am văzut-o pozitivă, prima ecografie se face cam la 4-5 săptămâni. Atunci se vede intrauterin sarcina. Până ajungem să vedem sexul, până pe la 15 săptămâni, e un timp mai lung.”, a spus medicul.

Poate fi selectat sexul copilului?

Întrebată dacă sexul viitorului copil poate fi selectat în momentul alegerii embrionilor, dr. Alice Barbu a răspuns că, deși ar fi posibil prin analiză genetică, acest lucru nu este considerat etic. Aceasta a explicat că există discuții la nivel global despre tehnicile de selecție, dar acestea se concentrează mai mult pe calitatea embrionilor, nu pe sex.

„Nu e posibil ca în momentul în care sunt selectați embrionii să fie selectat și sexul viitorului copil?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Ar fi posibil printr-o analiză genetică, însă nu este etic. Încă sunt discuții, la nivel global, despre tehnici de lecție, dar mai mult raportate la calitatea embrionilor.”, a spus dr. Alice Barbu.

Românii planifică nașterea în funcție de semnul zodiacal

Întrebată dacă există cupluri care aleg fertilizarea in vitro pentru ca micuțul să se nască într-o anumită zodie, dr. Alice Barbu a confirmat că sunt astfel de cupluri, menționând că unele paciente își doresc să nască după ora 00:00 pentru ca bebelușii să aibă un anumit semn zodiacal.

„Sunt cupluri care pornesc acest proces astfel încât micuțul să se nască într-o anumită zodie?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Da, bineînțeles. Sunt... Și inclusiv la naștere am avut paciente care și-au dorit să nască după 00:00 ca să aibă un anumit semn zodiacal sau să treacă în zodia următoare. Și se poate realiza.”, a spus dr. Alice Barbu la interviurile DC News și DC Medical.

