Ștefan Marian a cucerit inimile juraților de la Vocea României. Smiley: Anul ăsta ești pariul meu! / video

Ștefan Marian este frizer și locuiește în Sectorul 5 al Capitalei. La Vocea României a interpretat piesa Baby blues ce aparține lui Killa Fonic și Irinei Rimes.

Tânărul a povestit despre începuturile sale muzicale, menționând că a învățat să cânte singur.

„Am învățat să cânt singur, doar după ureche. Debutul meu muzical a plecat de la o fată care mi-a zis că sunt ca și Killa Fonic. El are o melodie intitulată „Ard” și am încercat să fac un cover. M-am chinuit să fac piesa aia o săptămână, și când am terminat-o, suna înfundat, dar eram fericit că am reușit să o fac.

De acolo mi s-a aprins un beculeț și am zis că vreau să fac mai mult.", a spus Ștefan Marian.

Ștefan Marian a mai povestit că, seara târziu, obișnuia să înregistreze piese în liniște, fără să își informeze familia, care a aflat despre pasiunea lui recent.

„Când veneam seara târziu, încercăm să mai trag o piesă, în liniște. Nu am spus nimănui din familie, nu au știut o perioadă lungă. Au aflat acum două-trei săptămâni.

Sunt de etnie romă și majoritatea oamenilor mei ascultau muzică tradițională țigănească, muzică de lăutărie mai exact. Inițial credeam că îmi vor spune să-mi văd de meseria mea.

Lucrez la un salon în zona Kogălniceanu. Este un classic barber shop în stilul anilor '90. Totul merge spre clasic acolo.”, a spus Ștefan Marian.

Sursele de inspirație

Ștefan Marian a vorbit despre sursele sale de inspirație, care provin din experiențele personale și din viața celor din jur. De asemenea, el a recunoscut că este la prima sa apariție pe scenă și se simte foarte emoționat.

„Mă inspiră ce se întâmplă în viața mea, ce trăiesc, ce văd, ce aud. De exemplu, a experimentat un văr de-al meu o despărțire și din asta eu m-am ridicat și cântam ca din punctul lui de vedere. Omul a suferit rău de tot, dar eu cântăm ca pentru el. Cuvintele pe care mi le-a zis el, le transpuneam altfel și ieșea ceva.

Nu am cântat deloc, nicăieri. E prima oară. Sunt foarte emoționat.”, a spus Ștefan Marian înainte de a urca pe scenă.

Reacția juriului

Chiar dacă a întors doar un scaun, pe cel al lui Smiley, toți jurații au fost fermecați de energia debordantă și personalitatea plăcută a concurentului. Irina Rimes l-a rugat chiar să mai cânte o dată piesa Baby blues, de data aceasta împreună cu ea.

„Ștefan, poți să-mi faci o bucurie, mie personal? Eu nu am cântat niciodată piesa asta live și nici nu o să o cânt vreodată în viața mea. Pot să cânt cu tine? Cânt eu partea de refren!”, a spus Irina Rimes.

Smiley: Anul ăsta ești pariul meu!

Smiley a explicat faptul că, în fiecare sezon, alege o voce neobișnuită care nu se încadrează în tiparele tipice ale câștigătorului Vocii României, iar anul acesta, Ștefan Marian este pariul său.

„Hai să-ți explic. Eu, în fiecare sezon iau câte o voce neobișnuită, care cântă altceva, care nu se încadrează în tiparele câștigătorului Vocii României și întotdeauna pun câte un pariu. Anul ăsta ești pariul meu. Adică e clar! Nu te înscrii în tiparele câștigătorului Vocii României, dar mi se pare că ai un timbru superb, recognoscibil. În seara asta ai câștigat un antrenor.”, a spus Smiley.

