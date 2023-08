Spectacol pe cerul Capitalei. Cel mai mare show aviatic din România a început pe Aeroportul Băneasa

Peste 100 de aeronave civile şi militare, dar şi 150 de piloţi şi paraşutişti vor oferi sâmbătă publicului un spectacol pe cer, cu acrobaţii aeriene şi demonstraţii de elită, în cadrul celui mai mare show aerian din România - Bucharest International Air (BIAS) - eveniment dedicat celebrării a 100 de ani de la primul zbor internaţional de noapte, cu program regulat, operat de CFRNA pe ruta Belgrad - Bucureşti Băneasa.

De asemenea, începând cu ora 10:00, pe Aeroportul Băneasa se va deschide şi expoziţia de aviaţie generală - General Aviation Exhibition, unde producători şi proprietari de aeronave, precum şi furnizori de servicii de aviaţie generală expun zeci de aeronave civile, de la avioane ultrauşoare, până la business jet-uri. Spectatorii vor putea vizita General Aviation Exhibition până la ora 20:00.

Show-ul aviatic va începe cu un 'slow start', unde va evolua o formaţie de motoparante, dar şi aeronave ZLIN 242 şi ICP Savannah ale Aeroclubului României şi CESSNA 172 din partea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă.

La ora 10:00 este programată ceremonia ridicării drapelului şi intonarea imnului României, urmate de evoluţii ale Hawks of Romania, lansarea de paraşutişti (Aeroclubul României), White Wings şi IAR 823, de asemenea de la Aeroclubul României.

În jurul prânzului, vor evolua Iacării Acrobaţi şi Jurgis Kairys (Lituania - multiplu campion european la acrobaţie), iar seara aceştia vor avea din nou 'un show incendiar, în care vom livra o grămadă de emoţii, mult sunet şi foarte multă pictură pe cer', aşa cum promite iacărul Dan Conderman.

Purtătorul de cuvânt al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), Valentin Iordache, recomandă publicului să nu uite de măsurile de protecţie împotriva soarelui, întrucât se anunţă o zi caniculară.

'O recomandare importantă pentru public, pentru că este foarte cald şi va fi soare, măsurile de protecţie contra soarelui sunt recomandate şi vă rugăm să vă asiguraţi că există, mai ales pentru copii, haine cu factori de protecţie solară, că folosiţi loţiuni anti-arsuri solare, că folosiţi umbrele, şepcuţe şi că vă hidrataţi pe perioada cât sunteţi aici. La Băneasa, desigur, veţi găsi alimentaţie publică, sunt chioşcuri deschise pe întreg parcursul zilei. O altă recomandare: nu veniţi cu autoturismele personale, pentru că în zona Băneasa nu sunt locuri de parcare disponibilă', a spus acesta.

De asemenea, la eveniment vor fi prezenţi cu materiale informative şi sfaturi pentru părinţi, în scop de prevenţie, şi reprezentanţii Agenţiei Naţionale Antidrog, un partener de tradiţie al BIAS, de peste 10 ani.

'Astăzi şi mâine, mai ales, avem alături nişte profesionişti ai zborului care demonstrează zi de zi, sfidând aproape legile fizicii, că se poate ajunge high, foarte high, aproape de zona unde respiră îngerii, şi fără să consumi substanţe. Din nefericire, tot astăzi, observăm că din ce în ce mai mulţi tineri din România aleg să ajungă high sau să-şi potolească setea de zbor fie având la bord o pastilă, un fum de ţigară sau apăsând nebuneşte pedala de acceleraţie a unei maşini, curmând vieţi nevinovate. Şi de o parte şi de alta noi considerăm că sunt victime ale drogului.

Profităm, deci, de oportunitatea pe care ne-o oferă BIAS şi mulţumim organizatorilor precum şi partenerilor noştri din societatea civilă, Federaţia Naţională Antidrog, cu care desfăşurăm în parteneriat un proiect amplu, nu ştiu dacă vom reuşi chiar să creăm o revoluţie antidrog în România, dar măcar sădim ideea că se poate. Suntem onoraţi să vă fim alături, suntem conştienţi că avem nevoie de parteneri, avem nevoie de solidaritate, mulţumim şi mass-media că face posibilă transmiterea acestor mesaje.

Avem nevoie ca mesajele noastre să ajungă la cât mai mulţi oameni, la cât mai mulţi părinţi, la cât mai mulţi tineri. Suntem prezenţi alături de colegii de la Federaţia Naţională Antidrog pe parcursul zilei de sâmbătă cu materiale de informare, cu mesaje clare concrete şi pentru părinţi, cu informaţii riguros fundamentate ştiinţific, pe care le vom transmite în stilul Federaţiei Naţionale Antidrog către toţi participanţii are vor dori să stea de vorbă cu noi', a declarat vineri, la conferinţa de presă de deschidere a BIAS, comisarul şef de poliţie Lavinius Sava, de la Agenţia Naţională Antidrog.

De asemenea, Gigel Lazăr, reprezentantul Federaţiei Naţionale Antidrog, a precizat că vor fi diseminate părinţilor şi tinerilor materiale informative în scop de prevenţie.

'Am pregătit pentru mâine un set întreg de documente care se adresează atât tinerilor ca parte de informaţie în ceea ce înseamnă riscuri asociate consumului de droguri, dar punem un accent foarte mare pentru părinţi, să le putem oferi informaţii asupra simptomatologiei tânărului consumator de droguri şi comportament faţă de acesta. Opinăm că această zonă de prevenire universală va oferi oportunitatea ca părinţii să fie mult mai atenţi în ceea ce priveşte comportamentul propriului copil', a afirmat Lazăr.

BIAS este un spectacol de forţă aeriană, în care aşii aviaţiei civile şi militare din România şi din alte state membre vor încânta spectatorii cu acrobaţii aeriene uluitoare şi demonstraţii de elită, dar şi cu aeronave expuse la sol.

Echipa Flying Bulls a Red Bull va zbura cu cele mai spectaculoase aeronave ale sale: B25 Mitchell, P38 Lightning, F4U Corsair, T28 Trojan.

Forţele Aeriene Române se remarcă la BIAS 2023 cu o participare de excepţie, care se distinge printr-o serie de evoluţii în premieră absolută pentru România.

Spectatorii vor avea şansa de a admira evoluţiile spectaculoase ale piloţilor militari, care vor realiza adevărate demonstraţii artistice de forţă supersonică la manşa aeronavelor F-16 Fighting Falcon, IAR 99 Şoim, IAR 330 PUMA, IAK 52 C 27J Spartan, elicoptere EC 135. Spectatorii vor putea urmări, de asemenea, şi exerciţiile de poliţie aeriană şi de sprijin pentru desant aerian.

De asemenea, vor fi prezente la spectacol Forţele Aeriene ale SUA, cu elicoptere Blackhawk şi Apache, Forţele Aeriene ale Canadei, cu o aeronava McDonnell Douglas CF-18 Hornet, Forţele Aeriene ale Olandei care aduc două F16 Fighting Falcon, Forţele Aeriene ale Germaniei, cu Sikorsky CH-53 Sea Stallion şi Tornado Pa200.

Forţele Aeriene ale Ungariei participă cu Saab Jas39 Grippen, elicopterul H145M şi un uriaş C17 Globemaster Forţele Armate Slovene participă cu Pilatus PC-9 şi Turbolet L-410, Forţele Aeriene ale Italiei vin cu Eurofighter Typhoon, Alenia Aermacchi Leonardo şi C27J Spartan.

TAROM va evolua cu o aeronavă comercială, iar în acest an va expune la sol pentru spectatori şi un avion ATR. De asemenea, compania aeriană HiSky va participa la BIAS 2023.

În premieră, Forţele Aeriene ale Iordaniei expun pe Aeroportul Băneasa un C 130 Hercules. Spectacolul aerian este garantat de prezenţa aşilor Aeroclubului României - Hawks of Romania, The Pelicans, White Wings, alături de paraşutiştii formaţiei Blue Wings.

Celebrii Iacări Acrobaţi, unici pentru spectacolele lor aeriene care includ efecte pirotehnice, muzică şi lumini, evoluează în aer cu trei aeronave Yak-52. Printre participanţi se numără, de asemenea, nume consacrate din elita aviaţiei româneşti, din cadrul Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, iar trupa Bondarii României va evolua cu 5 paromotoare în tandem.

În plus, la BIAS 2023, ediţia a 13-a, participă şi celebrul pilot lituanian Jurgis Kairys, multiplu campion mondial la acrobaţie aeriană, care evoluează cu Suhoi Su-31.

Show-ul aviatic se va termina cu un foc de artificii şi va fi urmat de un concert al Lidiei Buble. Pentru accesul mai facil la BIAS, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI) a decis ca, în ziua de sâmbătă, 26.08.2023, linia de tramvai 5 şi liniile de autobuz 205, 301 şi 335 să funcţioneze după programul specific unei zile de lucru, cu numărul de vehicule corespunzător', notează Agerpres.

