Soțul Dianei Șoșoacă, audiat

Soțul senatoarei Diana Șosoacă ar fi vizat de un dosar de ultraj, după ce, recent, s-ar fi certat în timpul unui interviu cu reporterii de la Rai 1 și l-ar fi agresat pe unul din polițiștii chemați de reporteri, potrivit Antena 3.

Poliția București precizează, într-un comunicat, că, „în data de 10 decembrie 2021, prin apel 112, o persoană a reclamat că la sediul cabinetului său de avocatură s-a prezentat o echipă a unei televiziuni străine, iar pe fondul întrebărilor adresate, cu privire la realizarea interviului, s-a declanșat un conflict. La fața locului s-au deplasat, de urgență, polițiști din cadrul Secției 4. În cauză au fost întocmite două dosare penale, unul pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj, iar cel de al doilea urmează a fi înaintat către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea stabilirii situației de fapt”.

Diana Șoșoacă, declarații

Luni după-amiază, întrebată ce s-a întâmplat cu soțul ei, Diana Șoșoacă a făcut mai multe precizări: „Pe scurt: s-a intrat peste mine în casă de către o echipă de jurnaliști care se pretau a fi din Italia. (...) Am fost nevoită, pentru că doamna jurnalist a început să urle și să mă amenințe că o să-mi arate ea mie ce o să-mi facă, să solicit intervenția 112. Este totul filmat. A venit Poliția. Doamna, între timp, a plecat. Am rămas cu ceilalți doi, un cameraman care a zis că e de origine sârbă și încă unul care nu știu ce făcea. Ei vorbeau în engleză, de aceea am și sunat la 112. Zic, dacă sunteți de la Rai 1, de ce nu vorbiți în italiană?! A venit Poliția, am prezentat pe scurt cazul. În timp ce vorbeam, a mai venit o echipă de polițiști care a deschis ușa locuinței mele și, în acel moment, i-au făcut culoar de trecere doamnei jurnalist care s-a întors, filmând. A intrat efectiv în casa mea, deși i-am interzis și am solicitat Poliției să o dea afară. A filmat în casa mea fără acordul meu. E cabinetul meu de avocatură, dar e proprietatea mea personală. Ea a venit, m-a lovit, am două lovituri, urlând că-i sechestrez pe cei doi, care vorbeau cu Poliția. Când ea s-a năpustit asupra mea, soțul meu a zis, dacă voi nu o dați afară din proprietatea noastră, o dau eu. A pus mâna pe ea și, în momentul acela, Poliția a sărit pe soțul meu.”