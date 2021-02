Senatoarea Șoșoacă, interzisă de Facebook. Bogdan Chirieac: Cenzura nu poate fi justificată

Bogdan Chirieac a reacționat în direct la România TV după ce senatoarei Diana Șoșoacă i-a fost restricționat contul de Facebook. Diana Șoșoacă a precizat în cadrul unei convorbiri telefonice că va căuta alte modalități de a discuta cu oamenii pe rețelele de socializare.

”Noi ne-am găsit nașul cu ”big tech-ul”. Ceea ce se întâmplă din acest punct de vedere este incompatibil cu valorile democratice la care noi am achiesat după 1989. Ar trebui ca o hotărâre judecătorească, fie ea și în primă instanță, să fie aceea care să ducă la suspendarea unui cont de pe rețelele sociale. Lucrul acesta nu s-a întâmplat nici în cazul lui Donald Trump, nici în cazul doamnei Șoșoacă. Și eu am un cont pe Facebook care din aprilie are o problemă tehnică. Din aprilie eu nu pot să postez nimic pe contul meu de Facebook. Un întreg partid politic din România, AUR, a fost ales grație rețelelor sociale. După ce un alt partid politic, în 26 mai 2019, USR, a fost ales tot via rețelele sociale. Acestea au validat două partide politice majore în România, în ultimii doi ani de zile. Cenzura, de prea multă vreme, nu poate fi justificată în niciun fel”, a declarat Bogdan Chirieac.

Senatorul Diana Șoșoacă s-a ales cu contul de Facebook blocat după ce ar fi jignit o femeie.

