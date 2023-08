Soldații ucraineni au traversat râul Nipru și au arborat steagul Ucrainei în teritoriul ocupat de ruși

O echipă de militari ucraineni a traversat râul Nipru spre teritoriul ocupat de ruși pentru a arbora un steag al țării, a informat New Voice of Ukraine, citat de Sky New.

Ei au traversat calea navigabilă periculoasă - care separă trupele ucrainene de cele rusești pentru a „ridica spiritul oamenilor aflați sub ocupație” înainte de a reveni într-o zonă de siguranță relativă, a declarat pentru site-ul de știri Natalia Humeniuk, purtătorul de cuvânt al comandamentului din sud.

„Drapelul este încă în picioare”, a adăugat ea.

