Şofer de TIR, ameninţat pe Valea Oltului. "Vrei să îţi sparg un cauciuc? Nu am chef să sun la nicio Poliţie, băi deşteptule..."

Concret, şoferul a oprit în zona Balota - Tuţuleşti, pe marginea drumului E81, pe sensul de mers dintre Sibiu şi Vâlcea. De altfel, locul ar apărea ca zonă de "Time Out" şi pe Google Maps, aplicaţie folosită de mulţi dintre şoferii aflaţi în tranzit. Acolo a funcţionat, mulţi ani, o benzinărie, însă aceasta este acum închisă. Mulţi şoferi ar folosi acum zona drept parcare sau refugiu.

Şoferii de TIR au obligaţia, după 4 ore şi jumătate de condus, să facă o pauză de cel puţin 45 de minute. Un bărbat care a spus că este proprietarul terenului i-ar fi pretins şoferului o taxă, iar apoi a trecut la ameninţări, pentru că tiristul refuza să plece imediat.

Şoferul de TIR a filmat incidentul şi l-a postat pe reţelele de socializare. VEZI AICI VIDEO

Iată aici câteva dintre replicile dintre cei doi:

Presupus proprietar: Vrei să pleci sau nu vrei?

Şofer de Tir: Imediat plec!

Presupus proprietar: Îţi sparg un cauciuc, dacă nu vrei. Eşti în curte la mine, fac ce vreau, ai înţeles.

Şofer de TIR: Sparge-l! O să plec în 20 de minute, v-am zis.

Presupus proprietar: Nu, pleci acum!

Şofer de TIR: Sunaţi la Poliţie.

Presupus proprietar: Eu nu am chef să sun la nicio Poliţie. Tu trebuie să pleci de aici.

Şofer de TIR: Nici eu nu am chef să plec. Sunt pe marginea drumului.

Presupus proprietar: Nu eşti pe nicio margine, băi deşteptule. Nu mai fi tu şmecherul şmecherilor. Toată lumea a plătit sau a plecat.

Şofer de TIR: Ok, dacă stau 9 ore o să îţi plătesc.

Presupus proprietar: Nu, plăteşti o oră. 5 lei costă, atât. Nu vrei? Să vezi ce o să păţeşti.

În acel moment, bărbatul a împins portiera TIR-ului spre şofer şi l-a ameninţat. "Îţi trag una de nu te vezi", i-a spus bărbatul.

După ce şoferul de TIR i-a spus acestuia să lase uşa aşa cum este, presupusul proprietar a continuat cu ameninţările. "Ce vorbeşti? Vrei să iei şi bătaie? Ia zi, vrei să o iei? Pe căpăţâna aia seacă?".

Regia Drumuri şi Poduri Craiova spune că, dacă proprietarul încasează bani pentru parcare, acesta ar trebui să fie şi autorizat în acest sens.

"Nu am de unde să știu regimul respectivei parcări. Ce pot să vă spun este că toate activitățile economice aflate pe marginea drumului național, inclusiv pe Valea Oltului, se autorizează de noi: accesul la stații PECO, la magazine mari, supermarketuri etc.. Dacă-și face cineva parcare, însă, trebuie să vină să-și ia autorizație de la noi, dacă desfășoară o activitate economică. Nu cunosc dacă pe Valea Oltului este vreuna autorizată doar ca parcare simplă... Dacă este terenul cuiva, privat, are tot dreptul să nu permită accesul. Dacă însă încasează bani ar trebui să fie autorizat”, a menționat pentru Adevărul purtătorul de cuvânt al DRDP Craiova, Cristian Tudor.

