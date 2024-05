Singurul județ care ”nu a fost în stare” să aloce 140 de mil. de euro pentru deșeuri, bani europeni: A rămas ultimul din România/ Oportunitățile și timpul s-au pierdut

Roxana Mînzatu, candidat PSD la Parlamentul European, și Lucian Pătrașcu, candidat PSD la CJ Brașov, au fost invitații lui Bogdan Chirieac la emisiunea DC Votez. Emisiunea a fost difuzată luni, de la ora 16.00, pe DC News, DC News TV și ȘtiriDiaspora, dar și pe Youtube DCNews și pe Facebook DC News, DCNewsTV și Știridiaspora. În cadrul emisiunii, invitații au explicat de ce județul Brașov a rămas "codașul" țării în ceea ce privește fondurile pentru deșeuri.

"Județul Brașov a rămas ultimul din România care nu a fost în stare, timp de 8 ani de zile să facă ceva"

"O altă problemă ‘spinoasă’ din Brașov se referă la mediu. Mai exact, CMID, Centrul de Management Integrat al Deșeurilor. Din păcate, astăzi, județul Brașov este singurul județ din România care nu a fost în stare să aloce 140 de milioane de euro, bani europeni, pentru construcția acestui CMID. Astăzi când discutăm, județul Brașov este singurul județ din România care nu a fost în stare să semneze sau să înceapă lucrările pentru acest centru de management. Penultimul județ care a semnat pe data de 9 martie contractul pe fonduri europene pentru acest centru a fost județul Ilfov. Județul Brașov a rămas ultimul din România care nu a fost în stare, timp de 8 ani de zile să facă ceva. Deci, practic fostul președinte al Consiliului Județean Adrian Veștea a pierdut 140 de milioane de euro", a spus Lucian Pătrașcu.

"Oportunitățile și timpul s-au pierdut"

"Oportunitățile și timpul s-au pierdut. Ei vor încerca să acceseze din nou, dar nu au accesat nici în 2007-2013, nici în 2014-2020 și știți de ce? Pentru a accesa acești bani pentru sistemul de management al deșeurilor e nevoie de multe parteneriate, de o asociație între primării, de un lider capabil să aducă împreună primăriile și să țină în mână acest proiect, ori fix asta la Brașov nu se poate întâmpla. Sunt doar eu cu ai mei și voi cu ai voștri. Nu se poate să împărțim politic județul în primari PSD și PNL și să ratezi bani pentru managementul deșeurilor, să plătim și amenzi pe infringement la un moment dat. Este un risc care poate să falimenteze la un moment dat județul Brașov și tot cetățenii să suporte aceste rigori. D-asta nu s-a accesat", a explicat Roxana Mînzatu.

"Dacă am fi avut acum acest centru, atunci cu siguranță am fi plătit mai puțin bani pentru gunoi"

"Nici nu trebuie neapărat să ne așezăm la masă ca să rezolvăm. Aici e vorba despre incapacitatea fostului președinte al Consiliului Județean și a echipei pe care a coordonat-o să acceseze acești bani, fonduri de la UE, pentru CMID. Tot gunoiul din județul Brașov, astăzi, se duce la o singură groapă de gunoi din municipiul Brașov. Din punctul meu de vedere gropile de deșeuri trebuiau făcute într-un câmp, cât mai departe de fiecare localitate, iar în centrul județului Brașov acel CMID. Dacă acest centru ar fi fost făcut, tot gunoiul era dus prima dată în acest punct, era colectat, selectat, valorificat, foarte important acest lucru, iar la groapa de gunoi din municipiul Brașov ajungea doar 15% și 85% era valorificat. Astăzi noi, brașovenii, plătim mai mul prețul la gunoi din cauza faptului că cei de la CJ nu au fost în stare să facă acest centru timp de 8 ani de zile. Dacă am fi avut acum acest centru, atunci cu siguranță am fi plătit mai puțin bani pentru gunoi", a afirmat Lucian Pătrașcu, candidat PSD la CJ Brașov.

"Trebuie să fim transpartinici. Ceea ce nu se poate spune despre actualul președinte Veștea"

"Noi am avut bani rezervați pe județe. Eu am fost și consilier județean și am umblat cu colegii mei peste tot. Am ajutat un județ Brașov condus de PNL cu mare drag. Domnul Chirieac, eu am adus amendamente la guvernul Dăncilă, eu ca deputat, pentru aeroportul Brașov, proiect gestionat de un președinte PNL. Am cerut mandat la mine în partid și am zis ‘trebuie să ajutăm cu bani acest proiect’, cât timp era pe hârtie. Trebuie să fim transpartinici. Ceea ce nu se poate spune despre actualul președinte Veștea. Nu are această abordare. Din nou, pe zona de deșeuri noi am avut la fiecare ghid de finanțare o anexă cu lista județelor și cu suma lor rezervată. Brașovul a avut o sumă rezervată, atât în 2007-2013, cât și în 2014-2020. Am umblat cu colegii mei în diverse etape că să încercăm să explicăm de ce la Brașov tărăgănează lucrurile, de ce nu se pot mobiliza, nu se pot asocia, nu găsesc locația, nu găsesc actele de proprietate. Cu toate acestea s-a ratat obținerea finanțării. Este jenant, pentru că județul Brașov este unul de frunte. Dar, la capitolul fonduri pentru deșeuri suntem renumiți, să zicem așa, ca cei care nu au putut. Brașovul nu a putut", a declarat Roxana Mînzatu, candidat PSD la Parlamentul European.

