Mugur Ciuvică, Diana Tache și Bogdan Chirieac s-au reunit la masa de discuții, în "Miercurea Neagră", unde au făcut o radiografie a candidaților la Primăria Generală a Capitalei. Printre cei amintiți s-a auzit, cu precădere, și numele lui Sebastian Burduja despre care Mugur Ciuvică crede că este singurul care face cu adevărat campanie și, ca atare, își va merita fiecare vot în parte.

Mugur Ciuvică a făcut următoarea constatare:

Ar fi o mare surpriză să voteze lumea ca să rămână Nicușor Dan. Piedone, așa cum e el, ia multe voturi de la nemulțumiți. Dar cât de multe voturi poate să ia și el încât să-i bată pe ăștia cu blat cu tot? E greu. Ați văzut că ultimul sondaj îl arăta pe Nicușor Dan detașat cu 35% sau ceva de genul, Firea vreo 28% și Piedone 20%. Burduja? Un 12%.

Mie nu-mi place Burduja, dar altminteri el face campanie! Bine... Piedone face campanie de trei luni. Dar Sebastian Burduja, de când a intrat de acum o lună, face campanie! Burduja e singurul care-l acuză de lucruri pe Nicușor Dan, îi prezintă chestii, spune "uite, acolo așa, acolo așa..." El chiar face campanie! Adică ce voturi o să ia și le merită!

Diana Tache a completat: Și nici nu sunt niște voturi care să aibă legătură cu partidul care îl promovează, nu au legătură...

Bogdan Chirieac: Are un procent mult mai important domnul Burduja, mi-e teamă că domnul Piedone are un procent mai mic și-n felul acesta doamna Firea are o șansă bună la Primăria Generală a Capitalei.

