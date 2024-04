Simona Halep, forfait la Madrid Open: Am luat decizia dificilă de a nu juca

Simona Halep, fostul lider mondial, s-a retras de la turneul WTA 1.000 Madrid Open, pe care l-a câștigat de două ori, în 2016 și 2017.

Anunțul retragerii a fost făcut duminică seară, pe platforma X, cu numai câteva zile înainte de începutul turneului, care va avea loc în perioada 23 aprilie - 5 mai, și pentru care primise la începutul lunii un wild-card din partea organizatorilor și la care își dorea foarte mult să participe.

De altfel, acesta urma să fie primul turneu pe zgură, de la revenirea în circuit după suspendarea ITIA, de 4 ai, în dosarul de dopaj și pe care TAS a redus-o la 9 luni. Ultimul meci pe zgură disputat de Soimona Halep, acum pe locul 1.146 WTA, a fost în turul secund de la Roland Garros, în 2022.

”Din păcate, corpul meu are nevoie de ceva mai mult timp pentru a fi pregătit și am luat decizia dificilă de a nu juca la Madrid. E greu, pentru că vreau să mă întorc cât mai repede în turneu, dar experiența îmi spune să nu mă grăbesc. Mulțumesc MutuaMadridOpen care mi-a oferit wild card-ul și fanilor mei”, a transmis fostul lider mondial înr-o postare făcută pe platforma X (fostul Twitter).

