Sfârșit tragic pentru un bărbat din Iași. A murit intoxicat cu fum în timp ce familia sa împodobea bradul în altă încăpere

Sfârșit tragic pentru un bărbat în vârstă de 41 de ani din judeţul Iași. Acesta a murit intoxicat cu fum în timp ce familia lui împodobea bradul în altă încăpere, transmite Pro Tv. Bărbatul ar fi obișnuit să fumeze în pat, iar acest obicei i-a fost fatal. Din păcate, medicii chemaţi la faţa locului nu au mai putut să facă nimic pentru a-l salva.

El locuia împreună cu părinții și sora lui. În acel moment, s-ar fi aflat într-o anexă a gospodăriei. Mama lui era la bucătărie și a observat, la un moment dat, că pe geam ies flăcări. Speriați, oamenii au încercat să stingă incendiul cu găleți cu apă, și au sunat imediat la 112 pentru a cere ajutor.

”Eram în casă și făceam bradul cu soția, și soacra a venit că ieșea foc pe geam și a spus vino repede că a luat foc, am avut noroc că am avut niște ligheane cu apă aici și am dat prima dată apă aici prin geam, nu am știut că el este aici și apoi s-a dus socrul după vecini.”, a spus cumnatul bărbatului.

Sora bărbatului: S-a văzut capul ars pe jumătate și după i-a căzut din gură o țigară

”Fum mult, foc deasupra, eu am intrat și am luat plapuma de pe el, s-a văzut capul ars pe jumătate și după i-a căzut din gură o țigară, am luat plapuma și nu mai respira.”, a spus sora acestuia.

Se pare că bărbatul avea un ușor handicap, iar, potrivit rudelor, el obișnuia să bea și să fumeze în pat, stând înfofolit în plapumă, pentru că nu făcea focul în sobă. Medicii SMURD ajunși la fața locului au încercat să îl resusciteze, dar fără succes. Acum familia se pregătește de înmormântare.

”În momentul în care am ajuns, incendiul era lichidat, persoana decedată era scoasă din casă, noi ne-am asigurat că totul este în regulă și că nu se extinde incendiul. Iar apoi cei de la SMURD i-au acordat îngrijiri persoanei, dar din păcate nu au mai avut ce face.”, a spus Răzvan Bulancea, viceprimarul comunei Erbiceni din județul Iași.

Crima din Iași care a îngrozit România. Suspectul a fost prins în Italia

Tot Iașiul este scena unei crime îngrozitoare în aceste zile, după ce un cuplu a fost găsit ucis și interiorul casei a fost distrus în urma unui incendiu mocnit.

Suspectul dublei crime a fost prins, marți, 14 decembrie, în Italia, la Roma. Pe numele lui, magistrații Tribunalului Iași au emis un mandat de arestare în lipsă și a fost dat în urmărire generală.Citește mai mult AICI.