Sezonul 2 al serialului „The Last of Us” va fi lansat în aprilie

Fanii serialului HBO „The Last of Us” au primit vești mult așteptate: al doilea sezon al adaptării după celebrul joc video va avea premiera în aprilie 2025.

Sezonul 2, care continuă povestea emoționantă a lui Joel (Pedro Pascal) și Ellie (Bella Ramsey), va cuprinde doar șapte episoade, în comparație cu cele nouă ale primului sezon. Povestea se desfășoară la cinci ani după evenimentele din sezonul anterior și va explora o lume devastată de pandemie, punând accent pe legătura complexă dintre personaje și provocările pe care le întâmpină.

Un teaser de 30 de secunde, prezentat în cadrul evenimentului, promite să rămână fidel atmosferei jocului original, „The Last of Us Part 2”. Cu toate acestea, producătorii au confirmat că sezonul 2 nu va acoperi întreaga poveste a jocului, ceea ce deschide calea pentru un al treilea sezon, aflat deja în pregătire.

Sezonul 2 aduce în prim-plan noi personaje și actori de prestigiu. Kaitlyn Dever, cunoscută din „Booksmart”, o va interpreta pe Abby, un personaj central care joacă un rol-cheie în poveste. De asemenea, Catherine O’Hara („Beetlejuice”), Jeffrey Wright („Casino Royale”) și Isabela Merced („Alien: Romulus”) se alătură distribuției, promițând interpretări memorabile care vor îmbogăți intriga serialului.

Pedro Pascal și Bella Ramsey revin în rolurile principale, continuând să dea viață poveștii complexe și intense dintre Joel și Ellie, doi supraviețuitori care navighează printr-o lume post-apocaliptică marcată de pericole și pierderi.

Primul sezon al serialului „The Last of Us”, lansat în 2023, a fost un fenomen global, devenind unul dintre cele mai mari succese din istoria HBO. Episodul de debut a atras 4,7 milioane de telespectatori, marcând cel mai urmărit pilot al canalului din ultimul deceniu, după „House of the Dragon”. Serialul a fost apreciat atât de fani, cât și de critici, pentru fidelitatea față de materialul sursă, calitatea scenariului și interpretările remarcabile ale actorilor principali.

