Serena Williams a devenit mamă pentru a doua oară. Soțul fostei tenismene a publicat primele imagini cu bebelușul / Foto

Serena Williams și soțul ei, Alexis Ohanian au împărtășit bucuria pe care o trăiesc cu fanii săi pe rețelele de socializare. Sportiva a distribuit pe TikTok un videoclip emoționant în care apare apare alături de soțul și fiica ei Olympia, dar și de cel mai mic membru al familiei, Adira River Ohanian.

"Bun venit, îngerul meu frumos", a scris Williams la descrierea videoclipului postat pe TikTok.

Numele Adira înseamnă, în limba ebraică, „puternic”, „nobil”, „maiestuos”, scrie Daily Mail.

„Bine ai venit, Adira River Ohanian”, a anunțat soţul Serenei, Alexis Ohanian, într-o postare pe pagina sa oficială de X, fostul Twitter, în care a atașat mai multe fotografii cu bebelușul.

Welcome, Adira River Ohanian.



I'm grateful to report our house is teaming with love: a happy & healthy newborn girl and happy & healthy mama. Feeling grateful. @serenawilliams you've now given me another incomparable gift — you're the GMOAT. Thanks to all the amazing medical… pic.twitter.com/AUwvt8JprI