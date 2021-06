Senatorul USR-PLUS, tras de nas de Diana Șoșoacă, vrea să facă plângere. „Vă mai doare nasul?“

Sergiu Cosmin Vlad, senator de la USR-PLUS, a fost agresat de Diana Șoșoacă în Parlamentul României. Senatoarea independentă l-a tras pa acesta de nas, smulgându-i masca de pe față, după care a aruncat cu aceasta către el. Senatorul USR-PLUS a intervenit la Antena 3 și a vorbit despre momentele prin care a trecut:

„Cum vă simțiți, vă mai doare nasul?“, a fost întrebat senatorul USR-PLUS de jurnalista Antena 3.

Sergiu Cosmin Vlad: „De durut nasul, nu mă doare, însă șocul rămâne. A fost un alt moment penibil, eram obișnuiți în Parlamentul României cu violență verbală, agresivitate politică, dar violență fizică încă nu am ajuns să trăim.“, a precizat Sergiu Cosmin Vlad.

„Ce faceți acum? Depuneți plângere penală? Vă adresați birourilor reunite? Cereți forurilor care conduc Parlamentul să îi dea o sancțiune Dianei Șoșoacă?“, a întrebat jurnalist de la Antena 3.

Sergiu Cosmin Vlad: „Asta sigur voi face, chiar s-a discutat în Biroul Permanent al Senatului despre modificarea regulamentului, chiar și a statutului senatorilor pentru că acel statut a fost făcut pentru oameni normali și se pare că doamna Șoșoacă nu se încadrează. Ea nu are limite, nu respectă nicio lege, nu respectă statutul, nu respectă nimic. Voi face o plângere internă, dar conform regulamentului, pedepsele sunt formale.

M-am gândit și ieri dacă să merg în instanță. Am zis să las 1-2 zile să treacă, să gândesc la rece toată problema și da, iau în calcul să mă adresez și cu o plângere penală pentru ultraj. Îmi achitam atribuțiile, una dintre ele e să fac ordine în sala de plen. Se și aude cum domnul Orban roagă chestorii să facă ordine în sala de plen. Se vede pe live-ul dânsei că nici nu am atins-o, eleganța nici nu mă gândeam că o are în vocabular, iar în ce moment penibil m-a pus, trăgându-mă de față și aruncându-mi masca peste ochi, eu cred că răspunsul meu a fost cât se poate de elegant pentru cum a acționat doamna“, a concluzionat senatorul Sergiu Cosmin Vlad.

Cîțu, deranjat de reacția lui Orban. Președintele PNL: „Diana Șoșoacă e un personaj sinistru care nu înțelege unde se află“

Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal, a fost întrebat de jurnaliști despre poziția sa referitoare la comportamentul senatoarei independente Diana Șoșoacă din timpul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Cîțu. Premierul României s-a arătat deranjat de faptul „că nu a existat nicio reacție din partea președintelui Orban“ (citește AICI).

„Refuz să comentez declarațiile colegului meu Florin Cîțu. Știți ce s-a întâmplat acolo, am apelat la chestori și știți ce a pățit un chestor. Aștept sesizări din partea celor care au fost agresați de... nici nu pot să-i spun această doamnă senator, acest personaj sinistru care nu înțelege unde se află. În măsura în care vor exista sesizări în acest sens, Parlamentul va lua decizii. Modificăm regulamentul dacă este necesar pentru a putea să nu mai permitem astfel de comportamente care contravin total bunului simț, civilizației și, mai ales, la ceea ce reprezintă Parlamentul României“, a precizat președintele Camerei Deputaților.