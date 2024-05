Semnal de forță în PNL. Ce au vorbit liderii liberali la Ialomița. ”Să jucați puternic cartea electorală”/ ”Poate schimba soarta acestei prăbușiri”

Liderul liberal Lucian Bode afirmă că administrația liberală este cea care deblochează proiecte, așa cum guvernarea liberală pornește motoarele economiei.

”Filialele PNL Ialomița au repurtat victorii importante în anul 2020 prin câștigarea Primăriei Slobozia cu Dragoș Soare. A venit timpul să vă bateți pentru CJ Ialomița și să vă propuneți să deveniți principala forță politică din Ialomița. Puteți trece examenul din 9 iunie cu notă mare. Acest lucru este posibil pentru că PSD nu este de neînvins in Ialomița. Ați dovedit cu domnul Soare, cu doamna Barcari, la toate acestea se adaugă rezultatele obținute de către administrația liberală. Aveți un fundament solid pe care puteți sa construiți. Vă rog să jucați puternic cartea electorală a acestui an pentru a obține victoriile pe care le așteptăm cu toții. Oamenii au văzut diferența dintre administrațiile liberale și cele conduse de alții” a spus Lucian Bode, la Ialomița.

”Proiectele au fost deblocate după 4 ani de administrație liberală, după o administrație nepăsătoare iată ca orașul arată din ce în ce mai bine. Este nevoie de continuitate la Slobozia, este nevoie de cel puțin 2 mandate pentru a putea duce la bun sfârșit proiectele. Schimbarea de la Slobozia trebuie produsă în tot județul și doar un președinte liberal la CJ poate face asta. Soarta acestui județ trebuie întoarsă pe calea dezvoltării. După administrarea de dinainte liberalii au un culoar foarte bun pentru a produce schimbarea. Epoca marilor proiecte subsumate celor de partid se poate poate termina. Este inadmisibil să conduci atâta timp un județ și județul să fie tot în coada clasamentelor. Doar o echipă liberală poate schimba soarta acestei prăbușiri. Este nevoie de voi toți. A fi liberal este sinonim cu dezvoltarea” a continuat liberalul.

”Mă bucur că, cu riscul ruperii acelei alianțe, programul merge înainte”

Liderul PNL a mai spus: ”Guvernarea liberală aduce proiecte și pornește motoarele economiei. Vina aparține unor administrații care nu sunt preocupate de a dezvolta comunitățile. Abordarea integrată este singura cale pentru succes. Avem bani europeni pentru acest lucru. În administrațiile liberale s-a făcut infinit mai mult decât în toate administrațiile de până acum. Administrația liberală și-a propus să investească bani pentru comunitate. În 2021, s-a rupt o guvernare de dreapta pentru că cei care erau partenerii noștri de atunci au refuzat sa avizeze proiectul Anghel Saligny, spunând că acest proiect era pentru primarii noștri. Acest proiect s-a dovedit a fi cel mai important în dezvoltarea comunităților. Mă bucur că, cu riscul ruperii acelei alianțe, programul merge înainte. Șansele sunt egale pentru toți. Dar viziunea, determinarea și priceperea lipsesc celor care au administrat județul. Este jenant că după atâția ani de administrație PSD să nu renovezi Spitalul, la fel de prost se stă la capitolul de abandon școlar. Sunt doar mici cosmetizări, trebuie o abordare coerentă pentru a impune dezvoltarea. Un tandem la primărie și CJ, ambele liberale, va propulsa județul Ialomița în rândul județelor cu administrație performantă. PNL a construit comunități puternice, acolo unde administrează comunități, crește nivelul de trai și viața oamenilor se îmbunătățește. Avem nevoie de fiecare vot. PNL este principalul partid din România și are cei mai buni oameni pentru a face administrație. Ați reușit un scor bun, dar trebuie depășit pentru că avem de partea dumneavoastră realizările domnului Soare. Nu vă uitați că unii au ales să plece, loialitatea în politica este legată de principii, credință, obiective comune. Cea mai bună revanșă va fi la vot la alegerile din 9 iunie. Strângeți rândurile, chemați oamenii și cu siguranță vom câștiga. Este de datoria noastră să câștigăm aceste alegeri pentru România. Acest scor va fi prima cărămidă pentru luptele electorale care vor urma în acest an. PNL va da președintele României în persoana domnului Nicolae Ciucă pentru că este singura opțiune rațională și singura rațiune care poate garanta implementarea obiectivelor de țara. Vă îndemn să mergem împreună spre victorie pe 9 iunie. Premisele pentru a obține o victorie istorică sunt foarte bune. PNL a reușit să depună liste complete în peste 95% din UAT-urile din România. Sunt absolut convins că avem toate șansele să câștigăm alegerile, am încredere că aici sunteți mobilizați. Noroc ca a venit un oltean și a însuflețit sala, dar cu calm și cu rabatare veți reuși să treceți acest examen cu nota foarte mare. Ialomița liberală este un obiectiv posibil în 2024, acum mai mult ca niciodată” a conchis Bode.

