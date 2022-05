Șeful Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova a demisionat

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a primit cererea de demisie a șefului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Esaulenco, anunță serviciul de presă al Legislativului.

„În temeiul art. 13 alin. (1) din Legea nr. 753/1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, art. 22 alin. (3) din Legea nr. 164/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, solicit eliberarea din funcția de director al SIS, în baza cererii personale, în legătură cu trecerea la alt loc de muncă”, se arată în cerere.

Cererea de demisie urmează a fi examinată în plenul Parlamentului.

Alexandru Esaulenco s-a născut la 23 septembrie 1977, în orașul Chișinău, Republica Moldova. În anul 1999 a absolvit Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea de Drept, specialitatea Drept penal.

În perioada 1999 – 2019 a deţinut diverse funcţii în cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al R. Moldova, inclusiv și funcția de director adjunct al instituției, începînd cu luna noiembrie 2018.

A fost numit în funcţia de director al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova de către Parlamentul Republicii Moldova la 25 iunie 2019. La 16 martie 2020, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.1511 i-a fost conferit gradul special de general-maior al Serviciului de Informaţii, conform Deschide.md.

Maia Sandu: R. Moldova trebuie să-şi consolideze sectorul apărării, dar nu a discutat cu NATO despre livrarea de armament

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reafirmat vineri neutralitatea ţării, aşa cum prevede Constituţia, dar a subliniat că sectorul apărării este destul de slab şi trebuie consolidat, relatează agenţia EFE şi presa de peste Prut.

După o reuniune a Consiliului Suprem de Securitate al Republicii Moldova, Maia Sandu a negat că ar fi discutat despre vreo asistenţă a ţărilor NATO pentru livrarea de armament în contextul războiului declanşat de Rusia contra Ucrainei, cum a sugerat recent şefa diplomaţiei britanice Liz Truss.

'Nu am avut discuţii concrete, am văzut şi eu declaraţii în presă. Republica Moldova este o ţară neutră, o ţară paşnică, nu vrea să atenteze la suveranitatea altei ţări. În acelaşi timp, Republica Moldova are un sector de apărare destul de slab şi acest sector de apărare trebuie consolidat, fortificat. Ştiţi că primim asistenţă din partea Uniunii Europene prin aşa numita Iniţiativă de Pace şi în discuţiile cu conducerea Armatei o să vă vedem dacă sunt alte necesităţi pe care am putea să le satisfacem din aceste ajutoare', a declarat Maia Sandu, potrivit unimedia.info (citește mai mult AICI).

