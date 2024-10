Șeful securității centralei nucleare Zaporojie, ucis într-un atac cu bombă la mașină /video

Șeful securității centralei nucleare Zaporojie, situată în sudul Ucrainei și aflată sub controlul Rusiei, a fost ucis vineri dimineață într-un atac cu bombă plasată sub mașina sa, potrivit autorităților ruse și ucrainene, potrivit Politico.

Andriy Korotkyy, oficial pro-rus, și responsabil cu securitatea centralei, a murit în urma exploziei care a avut loc în orașul Enerhodar, teritoriu ocupat de forțele ruse. Conform Comitetului de Investigații al Rusiei, dispozitivul exploziv improvizat a fost amplasat sub vehiculul lui Korotkyy.

„În momentul în care victima a intrat în mașină, bomba s-a detonat. Korotkyy a decedat la spital din cauza rănilor”, au transmis autoritățile ruse pe platforma Telegram, adăugând că s-a deschis o anchetă pentru omor.

Andrey Korotkyy, the ‘head of physical security’ of ZNPP, exploded in his car in occupied Energodar



The collaborator was involved in war crimes and repressions against civilians, the GUR said. pic.twitter.com/ynPBczGtAJ