Şeful salvamarilor din Mamaia, către turiştii de pe litoral. Regulile simple care ne pot salva, dacă le respectăm. Turiştii care nu respectă steagul roşu pot fi amendaţi

"Deja începem să ducem echipamentele pentru o nouă zi grea. Încă bate vântul foarte, foarte tare. Va fi arborat steagul roşu, ceea ce înseamnă interzis la îmbăiere.

(n.r. de ce nu respectă turiştii steagul roşu) Sunt multe de povestit, să spunem, în zona asta. Sunt turişti care poate pentru prima oară văd marea, sunt turişti care îşi supraestimează faptul că ştiu să înoate, dar în anumite condiţii. Noi o spunem şi repetăm tot timpul: apa este un mediu periculos pentru toată lumea, chiar dacă este liniştită. Mai complicat, să spunem, să înoţi atunci când este şi foarte agitată. De aceea, trebuie să respectăm nişte reguli, nişte indicaţii. Cine nu le cunoaşte poate veni la serviciul Salvamar, să le putem da indicaţiile, cum, de altfel, de multe ori se întâmplă. Sunt turişti care vin şi ne întreabă dacă pot intra în apă, chiar dacă nu cunosc semnificaţia steagurilor. La fiecare punct de observare Salvamar există un panou în care este specificat clar semnificaţia steagurilor. Acum, e foarte important, atunci când venim la îmbăiere, să respectăm câteva reguli simple, să spunem noi, la prima vedere, dar care ne pot salva viaţa. În primul şi în primul rând, să începem cu copiii, care de foarte multe ori sunt lăsaţi nesupravegheaţi. Au un colăcel sau o saltea. Părintele are încredere în acele obiecte gonflabile./bcodreanu/ Şi atunci, dacă nu sunt supravegheaţi corespunzător, se poate întâmpla o tragedie. Niciodată la îmbăiere să nu intrăm după servirea mesei, imediat. Minim jumătate de oră să ne liniştim şi apoi putem să intrăm la îmbăiere. Niciodată la îmbăiere să nu intrăm brusc în apă. Ne acomodăm întâi cu apa, după care să intrăm la îmbăiere. E foarte important, îmbăierea s-o facem în zona de siguranţă. Ea este delimitată cu balizele de semnalizare, unde adâncimea apei nu depăşeşte un metru jumate. Sunt foarte mulţi turişti care consideră că ei înoată foarte bine şi vor să depăşească această limită, dar le explicăm că încep să apară pericolele. Unu la mână: începe să crească adâncimea apei, dar de la geamandură în larg îşi desfăşoară activitatea ambarcaţiunile motorizate şi nemotorizate. Nu pot fi observaţi şi pot fi accidentaţi. De aceea, le recomandăm, dacă doresc să înoate distanţe mai lungi, să înoate paralel cu malul, pe linia geamandurei. Şi atunci când, nu ştiu, obosesc, de exemplu, pot opri, sta în picioare, se odihnesc şi pot continua din nou să înoate", a declarat Gabriel Culea la Matinal, emisiune de la Radio România Actualităţi, conform Rador.

Curenţii din Marea Neagră au o specificitate. Ce trebuie să facă turiştii dacă sunt traşi de curent

"Cel mai important în astfel de situaţii, de exemplu, cum a fost cazul de ieri şi astăzi, vântul bate din sector nord-nord-estic, curenţii se formează în apropierea malului, să spunem aşa, pe retragerea apei şi trag spre larg. În prima parte au o intensitate foarte, foarte mare, după care, după o anumită distanţă, nu ştiu, în funcţie de zona şi intensitatea lui, 50-100 de metri, scade din intensitate. Dacă se întâmplă să se afle un turist într-o astfel de situaţie...

Să nu se lupte cu el, pentru că îl va dovedi, mai ales că nu are experienţă şi nu are pregătirea necesară. Atunci e foarte important să fie lăsat purtat de acel curent, într-o poziţie în care să-i confere să poată să respire, de obicei, spunem pe spate, pe plută, cu mâna, una dintre ele, să facă semn că are nevoie de ajutor. Atunci când scade în intensitate, acel curent se poate înota în lateral. Şi dacă nu mai există un alt curent care să-l tragă, să poate să vină la mal. Dacă nu, să aştepte o echipă de intervenţie, să fie scos afară", a mai spus Gabriel Culea.

Ce pedepse riscă turiştii care nu respectă steagul roşu

Întrebat dacă turiştii pot fi amendaţi în caz că nu respectă, spre exemplu, steagul roşu, şeful Salvamarilor din Mamaia a spus că "în staţiune, de către Jandarmerie, de către Poliţie. Şi în data de 14 şi în data de 15, mai ales pe plaja din Constanţa, plaja Modern, au fost multe sancţiuni date. Sunt prevederi legale în care se pot sancţiona cei care încalcă legea, pentru că este o lege în vigoare, în care persoanele care nu respectă şi intră pe steag roşu - este interzis la îmbăiere - da, pot fi sancţionaţi", a concluzionat Culea.

