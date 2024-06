Șeful BCR susține că economia ”face bine”: Suntem într-un moment destul de important

Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română, a confirmat că inflația va avea la finalul acestui an o valoare sub ținta asumată de Guvern, de 5%, estimând o valoare de 4,2%. Creșterea economică ar urma să fie de 2,6%. De asemenea, pe fondul evoluției pozitive a economiei, vor scădea și dobânzile, dă asigurări șeful BCR.

”Economia este mai bine decât citim în ziare sau vedem la televizor şi dacă călătoriţi prin ţară o să vedeţi. Îmi aduc aminte cineva îmi spunea în pandemie: Sergiu, tu foarte frumos vii şi spui hai să facem, să avem grijă să purtăm măşti, poate să ne şi vaccinăm, e decizia fiecăruia, şi când ajungem seara acasă vedem complet invers la televizor. Şi am zis „băi, îmi pare rău că vă tulbur, dar alt sprijin nu am”. Aşa pot să spun şi acum. Economia de fapt face mai bine decât vedem la televizor astăzi. Eu cred că suntem într-un moment destul de important în a face alegeri. Iarăşi e vorba despre alegeri. Ce e strategic, unde vrem să creştem, unde vrem să dezvoltăm.

Şi celălalt subiect, cred că e timpul ca multiplele comunităţi de business să vină împreună şi, eventual, să încerce să facă propuneri şi să cristalizeze idei pentru creşterea competitivităţii ţării noastre. Cred că sunt câteva zeci de companii în România care, în opinia mea, au valenţe cu adevărat naţionale şi cred, de asemenea, că au tot ce le trebuie pentru expansiune regională”, a spus Sergiu Manea, la un eveniment ZF.

CEO BCR susține o idee exprimată de Marcel Ciolacu în mai: ”România produce! Din ce în ce mai mult și mai bine. Închideți televizoarele când mai vedeți tot felul de persoane care vă mint cu nerușinare că nu se mai produce nimic în țară”.

Iar datele oficiale arată că prin mărirea productivității muncii, câștigul salarial mediu net a ajuns la 5.185 lei, adică 1042 euro. În plus, investițiile record și programele de sprijin implementate de PSD pentru principalele sectoare ale economiei s-au tradus printr-o creștere semnificativă a noilor contracte de muncă cu normă întreagă cu peste 1000 euro net, cu peste 347.348 noi contracte de muncă cu normă întreagă cu peste 1000 euro net, față de anul 2022. Aceste creșteri salariale, coroborate cu măsurile de plafonare a prețurilor la alimente și energie, au stabilizat prețurile, au diminuat inflația. Iar acest lucru s-a văzut în buzunarele românilor, prin creșterea puterii de cumpărare de plus 7-10% la câștigul salarial mediu și pensia medie și plus 15-20% la salariații cu venituri mici și cei cu pensii mici, consideră guvernarea PSD.

