Secretarul pentru Securitate Internă, acuzat de neglijență. Alexandro Mayorkas respinge acuzațiile

Secretarul pentru Securitate Internă, Alejandro Mayorkas, a respins cererile repetate pentru o protecție mai puternică din partea Serviciului Secret pentru fostul președinte Donald Trump, conform afirmațiilor unui legislator republican.

Aceste acuzații au fost făcute după ce Trump a fost atins de un glonț la un miting în Pennsylvania, unde un participant a fost ucis și alți doi au fost răniți. Comisia pentru Securitate Internă a Camerei va investiga incidentul. Trump a mulțumit forțelor de ordine pentru reacția lor rapidă și și-a exprimat condoleanțele pentru victime, potrivit Fox News.

Reprezentantul Mike Waltz, R-Fla., a făcut acuzația la câteva ore după ce Trump a fost atins de un glonț la mitingul său din Pennsylvania de sâmbătă.

"Am surse foarte de încredere care îmi spun că au existat cereri repetate pentru o protecție mai puternică din partea Serviciului Secret pentru președintele Trump. Respinse de către secretarul Mayorkas," a scris Waltz pe X, potrivit Fox News.

Investigații

Comisia pentru Securitate Internă a Camerei intenționează să investigheze rapoartele conform cărora Trump a fost refuzat pentru o protecție mai puternică din partea Serviciului Secret înainte de miting, a declarat o sursă pentru Fox News Digital.

"Comisia a văzut și aceste rapoarte și va efectua o supraveghere amănunțită a ceea ce s-a întâmplat atât înainte, cât și imediat după tentativa de asasinare a președintelui Trump. Evident, astfel de rapoarte sunt profund îngrijorătoare și necesită investigație" a spus sursa.

Un mort și doi răniți

Un participant la miting a fost ucis, iar alți doi au fost răniți după ce un atacator a deschis focul la mitingul fostului președinte, conform unei declarații a Serviciului Secret. Atacatorul a fost, de asemenea, ucis. Waltz, membru al Comisiei pentru Informații din Cameră, a refuzat să comenteze.

Fox News Digital a contactat, de asemenea, Departamentul pentru Securitate Internă pentru comentarii. Aceasta se adaugă apelului public al președintelui Comisiei pentru Supraveghere, James Comer, R-Ky., care a cerut ca directorul Serviciului Secret, Kimberly Cheadle, să depună mărturie publică în fața comisiei sale.

"Comisia pentru Supraveghere va trimite în curând o invitație oficială" a scris el pe X.

Trump, declarație

Trump a făcut o declarație la câteva ore după împușcături, mulțumind forțelor de ordine și exprimându-și condoleanțele pentru persoana care a murit.

"Vreau să mulțumesc Serviciului Secret al Statelor Unite și tuturor forțelor de ordine pentru răspunsul lor rapid la împușcăturile care au avut loc în Butler, Pennsylvania. Cel mai important, vreau să-mi exprim condoleanțele față de familia persoanei de la miting care a fost ucisă, și de asemenea față de familia altei persoane care a fost grav rănită.

Este incredibil că un astfel de act poate avea loc în țara noastră. Nu se știe nimic în acest moment despre atacator, care acum este mort. Am fost împușcat cu un glonț care a pătruns în partea superioară a urechii mele drepte.

Am știut imediat că ceva nu este în regulă deoarece am auzit un sunet de șuierat, împușcături, și imediat am simțit cum glonțul îmi sfâșâie pielea. Am sângerat mult, așa că am realizat atunci ce se întâmplă", a scris Trump.

