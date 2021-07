Scumpiri pe piața concurențială. Facturi mai scumpe la curent. Adrian Câciu, despre ministrul Energiei: Domnul Popescu minte

Adrian Câciu, analist economic, s-a aflat joi seara în direct la România TV unde a vorbit despre consumul record de electricitate, înregistrat recent în România, facturile uriașe la curent și piața concurențială.

”În urmă cu câteva luni s-a vorbit despre trecerea pe piața concurențială pentru a nu mai plăti facturi uriașe la energie electrică. Nu ne-a spus nimeni că la o lună după ce se încheie toată povestea cu piața concurențială ne trezim cu facturi mai mari cu 21 de procente, chiar și pentru cei care au ales piața concurențială”, a precizat Violeta Romanescu, moderatorul emisiunii.

Întrebat de ce nimeni nu a spus nimic despre scumpiri, Adrian Câciu a răspuns:

”Nu ne-a spus nimeni pentru că probabil există un interes să nu ne spună. Probabil că există o logică în spate. Domnul Popescu minte. Chiar vreau să mă dea în judecată și să discutăm. Domnul Popescu, ministrul Energiei, minte. A promis că intervine în piața energiei pentru că a văzut ofertele înșelătoare. Eram în emisiune la dvs. când am anunțat de ofertele la gaz, care vin mai scumpe decât ofertele anterioare, eu fiind în regim concurențial deja la gaz. Veneau cu 30% mai mari pentru cei care erau încă în universal. Domnul Popescu, cu mâinile în sân, vacanță, figuri, atâta știe. Vine acum și ne sfidează pe toți că suntem cam neștiutori, domnul Popescu nefiind economist. Nu știu ce meserie are. Vine și ne sfidează pe toți și ne spune să trecem la un serviciu concurențial. S-a intrat în piața concurențială cu o înșelăciune. Toate companiile care ne-au făcut contracte pe piața concurențială ne-au atras cu oferte stabile pe un an, constante. Piața concurențială înseamnă adaptarea prețului la condițiile de piață, dar asta nu s-a explicat. Ne-au venit cu un preț în iarnă, cu un preț mai bun decât ce era în serviciul universal, dar iată că acest preț expiră și acum se vine cu prețul de piață. Prețul de piață este undeva la 500 de lei megawatt-ul. Noi plătim deja undeva la 200 de lei. În decembrie s-ar putea să plătești cu încă 30% în plus. Statul trebuia să intervină aici”, a declarat Adrian Câciu.

Consumul de energie electrică al ţării a ajuns miercuri, la orele prânzului, la valori-record pentru perioada de vară, pe fondul temperaturilor extrem de ridicate, arată datele privind starea sistemului energetic naţional în timp real, postate pe site-ul Transelectrica.

Acest articol reprezintă o opinie.