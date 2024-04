SC Oțelul Galați s-a calificat în finala Cupei României la fotbal, a doua oară după 20 de ani. Dorinel Munteanu: Sper să nu ne oprim aici

SC Oțelul Galați s-a calificat în finala Cupei României la fotbal, joi seara, după ce a învins formația Universitatea Cluj, scor 2-1 (1-1), pe teren propriu, în cea de-a doua semifinală a competiției.



Oțelul a deschis scorul în urma unei faze fixe, prin fundașul ivorian Jonathan Cisse (12), cu o lovitură de cap, dintr-o lovitură liberă executată de Ștefan Bodișteanu.



U Cluj a egalat chiar înainte de pauză, prin Dan Nistor (45+1, penalty), după un fault comis de Juri Cisotti asupra lui Roger.



Gălățenii au obținut calificarea tot în urma unei faze fixe, un corner executat de Frederic Maciel, la care Cisse a reluat cu capul, iar Alex Chipciu a deviat în propria poartă (90).



”Oțelarii” au ratat un penalty în ultimele momente ale partidei, prin Aly Malle (90+6), portarul lituanian Edvinas Gertmonas respingând atât șutul malianului, cât și reluarea sa. Lovitura de pedeapsă a fost obținută de același Malle, faultat de Robert Silaghi.



Clujenii au avut trei ocazii mari de gol în ultima parte a meciului, prin Daniel Popa (81, 88) și Valentin Gheorghe (90+3), la toate portarul Eduard Pap având intervenții salutare.

Munteanu: Suntem pregătiți de Europa

Dorinel Munteanu s-a declarat mulțumit de calificarea în finala Cupei României, mai mult decât atât, susține că echipa sa este pregătită să joace în competițiile europene.

”Sunt bucuros că am reușit să ajungem în finala Cupei României, după un parcurs dificil. Am preconizat că va fi un meci greu, cu o echipă bună, cu jucători valoroși și experimentați. Eu cred că am câștigat pe merit. Mă bucur pentru tot Galațiul, pentru suporterii noștri, pentru toți oamenii care iubesc această echipă.

Acești jucători merită mai mult sprijin, din toate punctele de vedere. De trei ani, încercăm să ne autodepășim și să obținem performanțe. La pauză, am avut cu jucătorii o discuție mai bărbătească, le-am spus că, dacă menținem același ritm din ultimele 20 de minute, nu putem să câștigăm. Sper să nu ne oprim aici, din punct de vedere sportiv. Din alt punct de vedere, financiar, sper să fie mai bine anul viitor.

Va fi un meci greu împotriva Corvinului, dar mai avem meciuri grele până atunci în campionat. Din punct de vedere sportiv, profesional, suntem pregătiți de Europa, dar ne lipsește partea financiară. În fiecare dimineață mă trezesc cu speranța că vor veni oameni alături de echipă, în afară de actualii finanțatori, Consiliul Local, Primăria și sponsorii.

Avem nevoie de mult mai mult. Avem nevoie de un buget mult mai mare. Nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc despre buget, dar cred că Oțelul are cel mai mic buget din ligă”, a declarat Dorinel Munteanu, citat de digisport.ro.

Când are loc finala cu formația hunedoreană, surpriza Cupei

Finala Cupei României se va desfășura în data de 15 mai, pe stadionul Municipal din Sibiu, iar adversara SC Oțelul va fi formația de ligă secundă Corvinul Hunedoara, care a oferit surpriza competiției, după ce miercuri seara a învins formația FC Voluntari cu scorul de 3-1, iar în ”sferturi” a trecut de CFR Cluj, cu 4-0, iar în urma acestui eșec al clujenilor, antrenorul Adrian Mutu și-a dat demisia.



Pentru SC Oțelul, care a promovat sezonul trecut în Superligă, după ce opt ani a jucat în ligile inferioare, aceasta va fi a doua finală de Cupa României, după cea pierdută cu 0-2 în fața lui Dinamo în 2004.



Constructorul Galați și CSU Galați sunt alte echipe gălățene care au jucat finala Cupei, fără a câștiga trofeul.



ACS SC Oțelul Galați - AS FC Universitatea Cluj 2-1 (1-1), Stadion Oțelul - Galați

Au marcat: Jonathan Cisse (12), Alexandru Chipciu (90, autogol), respectiv Dan Nistor (45+1 - penalty).

Aly Malle (Oțelul) a ratat un penalty în min. 90+6 (a apărat Edvinas Gertmonas).

Arbitru: Radu Petrescu (București); arbitri asistenți: Radu Adrian Ghinguleac (București), Alexandru Filip (Constanța); al patrulea oficial: Andrei Antonie (București)

Arbitru video: Viorel Nicușor Flueran (Craiova); arbitru asistent video: Horia Gabriel Mladinovici (București)

Observatori: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Felix Grigore (București) - FRF, conform Agerpres.

Citește și: Surpriză de proporții. Corvinul Hunedoara, în premieră în finala Cupei României la fotbal

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News