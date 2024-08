Astăzi s-a creat o confuzie. Toată presa a scris că a murit Bogdan Budeș, directorul Teatrului de Artă București. De fapt, Bogdan Budeș nu a avut niciodată această funcție.

Directorul Teatrului de Artă este în continuare printre noi. Cel care a plecat dintre noi este Bogdan Budeș, un regizor și traducător extrem de apreciat. A fost un artist și un om de o integritate rară, un colaborator și susținător al Teatrului de Artă, dar și al altor teatre care căutau mereu traducerile sale minunate din rusă, engleză și franceză.

Pe 26 iulie a ziua sa de naștere.

„Vă mulțumesc din suflet pentru urări! Multe, multe! Dacă și jumătate dintre cei care m-au urat ar veni la înmormîntarea mea, episodul ar avea aerul unor funeralii naționale! Al vostru cu recunoștință, B.B”, scria Bogdan Budeș.

În mesajul lui Bogdan Budeș, fraza „Dacă și jumătate dintre cei care m-au urat ar veni la înmormîntarea mea, episodul ar avea aerul unor funeralii naționale!” reflectă o profundă și complexă realitate emoțională și socială.

Această afirmație este încărcată de autoironie și umor, dar subliniază și un adevăr mai profund despre impactul și relațiile umane. În esență, Bogdan Budeș recunoaște că a avut parte de o apreciere și de urări calde din partea multora, ceea ce este un semn clar al respectului și al aprecierii pe care le-a câștigat în viață. Totodată, mesajul său sugerează că aceste urări, chiar dacă sunt sincere, sunt adesea exprimate într-un context în care prezența fizică și implicarea directă sunt mult mai rare.

Prin comparația cu „funeraliile naționale”, Budeș face o observație asupra cât de diferită poate fi percepția publicului și a celor dragi în viață față de cele din momentul final. El sugerează că aprecierea și susținerea manifestate în cuvinte nu sunt întotdeauna reflectate în acțiuni concrete sau în prezență efectivă în momentele importante. Această observație poate fi văzută și ca o critică delicată la adresa superficialității relațiilor sociale, unde cuvintele sunt adesea mai abundente decât faptele.

Pentru cei care doresc să-și ia rămas bun și să-i aducă un ultim omagiu, slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 17 august, începând cu ora 14:00, la Biserica Sf. Gheorghe din Brăila.

În urmă cu 12 ani, George Constantinescu deschidea Teatrul de Artă din București. Bogdan Budeș doar a colaborat, nu a fost directorul instituției

Teatrul de Artă Bucureşti s-a născut din iniţiativa şi determinarea creatoare a unui tânăr actor, George Constantinescu, alături de o echipă formată din actori talentaţi şi susţinută de alţi artişti şi personalităţi cu renume, toţi însufleţiţi de pasiunea pentru artă, oameni şi comunitate. Denumirea actuală a fost adoptată în anul 2010, însă experienţa artistică a Teatrului de Artă Bucureşti a început cu alţi patru ani în urmă.



Dedicat în întregime artei actorului – de unde şi titulatura – Teatrul de Artă Bucureşti a demarat producţia de spectacole, ca organism independent, pentru piese precum Insomniacii, Un bărbat şi mai multe femei, No Uaman, no crai (pentru începători), No Uaman, no crai (pentru avansaţi), Pam-Pam, Emigreișan Drim,

Storyteller, care s-au jucat cu succes în Bucureşti şi în ţară (Braşov, Constanţa, Sibiu, Iaşi etc), atât în spaţii neconvenţionale (pub-uri, parcuri, grădini de vară, spaţii în aer liber), cât şi în săli de teatru (case de cultură, teatre de stat).



Spectacolele s-au bucurat progresiv de succes, fiind nu doar comedii autentice, ci şi analize subtile ale societăţii actuale, puse în scenă cu mult talent şi inteligenţă. Tocmai de aceea, încă de la început, Teatrul de Artă Bucureşti a fost invitat să participe cu producţiile sale la diverse festivaluri de teatru.

