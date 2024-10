S-a aflat cauza morții lui Liam Payne, fost membru al grupului One Direction - Video

Muzicianul britanic Liam Payne, fost membru al grupului One Direction, a murit miercuri.

Poliția a anunțat că muzicianul a murit, după ce a căzut de la etajul trei al unui hotel din Buenos Aires, în Argentina, suferind mai multe traume, relatează AFP.

Autopsia preliminara a stabilit că Liam Payne, în vârstă de 31 de ani, a suferit "o hemoragie internă şi externă" şi "a decedat în urma căderii", a declarat pentru AFP o sursă din poliţie.

Liam James Payne, compozitor şi chitarist, fost membru al grupului One Direction





"Liam James Payne, compozitor şi chitarist, fost membru al grupului One Direction, a murit astăzi după ce a căzut de la etajul trei al unui hotel la Palermo", un cartier al capitalei Argentinei, a anunţat miercuri poliţia într-un comunicat. Poliţia a răspuns la "un apel la 911 (numărul de urgenţă) semnalând un bărbat agresiv care ar fi putut fi sub influenţa drogurilor sau a alcoolului", potrivit comunicatului.



La câteva minute după anunţul morţii cântăreţului britanic, mulţi fani şi curioşi s-au adunat în tăcere în faţa intrării hotelului "Casa Sur" unde a fost constatat decesul, sub supravegherea mai multor poliţişti.

Liam Payne a fost, alături de Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik şi Harry Styles, unul dintre membrii grupului de băieţi format în 2010 şi care s-a bucurat de un succes uluitor, notează Agerpres.

