Rusia a atacat dur Ucraina în apropierea României, după victoria Maiei Sandu. Aeronave F-16 au fost ridicate de la sol /foto

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat măsurile luate pentru monitorizarea și protejarea spațiului aerian național în contextul acestor incidente.

Conform comunicatului MApN, Centrul Național Militar de Comandă a detectat grupuri de drone deasupra Mării Negre, îndreptându-se spre spațiul aerian ucrainean, foarte aproape de limita cu România. Ca măsură preventivă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a fost notificat la ora 23:34, iar în nordul județului Tulcea s-a instituit alertă aeriană.

