Românii ar putea emigra legal în SUA mai ușor. Joe Biden dorește să ofere mai multe facilități

Administraţia preşedintelui american Joe Biden doreşte să faciliteze imigrarea legală în SUA, anulând mai multe măsuri ale fostului preşedinte Donald Trump şi sporind modalităţile de acces pentru cetăţenii străini, scrie luni The New York Times pe baza unui document la care a avut acces, relatează Agerpres, citând EFE.



Documentul, datat 3 mai, profilează posibile acţiuni pentru extinderea sistemului legal de imigrare în SUA, pe care Trump l-a limitat în mod semnificativ.

Ce cuprinde proiectul



Împărţit în şapte secţiuni, proiectul cuprinde propuneri detaliate pentru facilitarea accesului mai multor categorii de imigranţi, precum lucrătorii calificaţi şi cei agricoli, familiile americanilor care trăiesc în străinătate, dar şi solicitanţii de azil.



Printre alte măsuri, Biden doreşte să restabilească oportunităţile pentru lucrătorii calificaţi străini prin programul de vize H-1B, să deschidă noi căi pentru oamenii de afaceri care doresc să investească în SUA şi să faciliteze acordarea dreptului de azil pentru victimele violenţei domestice.



Pentru diminuarea barierelor de acces sunt avute în vedere opţiuni precum reducerea taxelor pentru aspiranţii care-şi prezintă cererile sub formă digitală şi oferirea unui răspuns mai rapid persoanelor aflate în prezent pe liste lungi de aşteptare, prin accelerarea procedurilor, reducerea documentaţiei şi practicarea interviurilor online.

Cererile de obţinere a cetăţeniei americane, în continuă creștere





Potrivit The New York Times, cererile de obţinere a cetăţeniei americane au crescut cu circa 80% începând din anul 2014, numărul lor fiind în prezent de circa 900.000.



Dacă toate propunerile incluse în acel document vor deveni realitate, preşedintele democrat nu doar că va anula limitările impuse de predecesorul său republican, dar în plus va extinde semnificativ posibilităţile de imigrare în SUA.



Majoritatea acestor schimbări vor putea fi făcute fără a fi nevoie de aprobarea reformei migratorii impulsionate tot de Biden şi care le va oferi milioanele de migranţi clandestini aflaţi în SUA posibilitatea de a obţine cetăţenia americană, un plan pe care noul lider de la Casa Albă l-a prezentat din prima zi a mandatului său, dar care necesită aprobarea Congresului, unde republicanii i se împotrivesc.



Spre deosebire de Donald Trump, care a fost radical împotriva migranţilor şi a ridicat un zid la graniţa cu Mexicul, Joe Biden a manifestat o atitudine tolerantă faţă de migraţie şi a anulat în luna februarie finanţarea alocată continuării proiectului pentru acel zid. Dar el s-a confruntat în acelaşi cu un val migrator masiv dinspre America Centrală.