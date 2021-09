România participă la Expo 2020 Dubai cu un pavilion dezvoltat în jurul conceptului ”New Nature”

Tema Expoziției, „Connecting Minds, Creating the Future”, vizează nevoia globală de cooperare în vederea gestionării mai eficiente a nevoilor unei lumi în continuă schimbare. Procesul de pregătire a participării României la expoziția mondială din Dubai este gestionat de către comisarul general al Pavilionului României la Expo 2020 Dubai, domnul Ferdinand Nagy.

Pentru a dezvolta tema principală - „Connecting Minds, Creating the Future”, organizatorii expoziției mondiale au ales trei sub-teme: oportunitate, mobilitate și sustenabilitate, formând de altfel și cele trei secțiuni fizice ale expoziției.

România a optat pentru secțiunea sustenabilitate, unde va fi prezentă cu un pavilion național, dezvoltat în jurul conceptului „New Nature”. Pavilionul sugerează ideea de echilibru fragil între natură și tehnologie, precum și necesitatea continuă ca la nivelul societății să fie identificate și implementate cele mai sustenabile soluții de dezvoltare pentru viitor.

Istoria relației României cu Natura

„New Nature” aduce în atenția publicului internațional istoria relației României cu Natura, din perspectivă culturală și științifică. Prin colaborare, inovare și utilizare inteligentă a resurselor de care dispunem, fie ele din trecut (moștenirea resurselor naturale și utilizarea înțeleaptă a acestora prin tradiții, obiceiuri și meșteșuguri locale) sau din prezent (inovațiile din tehnologie și diferite domenii științifice, dezvoltarea culturală și artistică), contribuția noastră își poate găsi relevanța la nivel internațional și poate participa la fundamentarea viitorului prin propunerea unui nou model de economie durabilă.

Inspirată din echilibrul regăsit în ecosistemele naturale, prezența României la Expo 2020 Dubai își propune să evidențieze ansamblul interconexiunilor dintre mediu, resurse, oameni și comunități care, împreună, pot asigura o structură echilibrată, o dinamică ideală, o bună funcționare și noi oportunități pentru dezvoltare - locală, regională, globală.

Teme interconectate; turism, apă, tehnologie, educație

Pavilionul României, care ilustrează simbolic operele unor creatori români din domeniile artistic și al cercetării științifice, precum Constantin Brâncuși, George Enescu, Grigore Antipa și Nicholas Georgescu-Roegen, va îngloba și interconecta o serie de teme secundare: turism, apă, tehnologie și educație, componente reprezentative pentru România, ilustrate într-o nouă perspectivă. Astfel, expoziția „New Nature” este compusă din patru secțiuni: CONCEPT & MANIFEST, DESIGN & TRADIȚIE,NATURAL SPOTLIGHT, H2RO.

Proiectul Pavilionului se bazează pe o abordare dinamică, integrând modalități alternative și complementare de comunicare cu publicul, mijloacele multimedia jucând un rol esențial. Întreaga experiență din cadrul Pavilionului propune vizitatorului un ansamblu de oportunități de conectare, prin instrumente digitale și aplicații mobile, la moștenirea culturală și naturală a României. Site-ul www.romaniaexpo2020.ro va fi lansat la 20 septembrie 2021.

Expozițiile, evenimente de diplomație publică și culturală

Primele expoziţii universale au reprezentat promotoarele revoluţiei industriale, ilustrată prin mega-maşini (motorul cu aburi, maşini pneumatice, motorul electric), proiecte arhitectonice gigantice ce îmbină sticla şi oţelul (Crystal Palace – Londra 1851 „Great Progress”, Turnul Eiffel – Paris 1889 „Celebration of the Centennial of the French Revolution”) şi sisteme enciclopedice de clasificare.

Expoziţiile mondiale sunt prin excelenţă evenimente de diplomaţie publică şi culturală, în cadrul cărora fiecare ţară participă cu elemente reprezentative pentru tema centrală a fiecărei expoziții: artă, cultură, tradiţii, inovaţii. La data de 22 noiembrie 1928 a fost semnată, la Paris, Convenţia privind expoziţiile internaţionale, pe care România, ca membru fondator al Biroului Internațional pentru Expoziții (BIE), a ratificat-o prin Decretul nr. 2.581/1930. BIE are în prezent 170 de state membre.

În conformitate cu Convenția BIE, expoziţiile internaţionale se încadrează în două categorii:

Expoziții înregistrate (universale, mondiale): durata între 6 săptămâni şi 6 luni şi o durată de cel puțin 5 ani între două astfel de evenimente; Expoziții recunoscute (internaționale): durata între 3 săptămâni şi 3 luni, o temă specifică ce trebuie definită, suprafața de maximum 25 ha., o singură astfel de expoziţie putând fi organizată între doua expoziții înregistrate.

România a participat în ultimii 25 de ani la toate expozițiile mondiale și internaționale organizate sub egida BIE: Sevilla (Spania) 1992, Taejon (Republica Coreea) 1993, Lisabona (Portugalia) 1998, Hanovra (Germania) 2000, Aichi (Japonia) 2005, Zaragoza (Spania) 2008, Shanghai (RP Chineză) 2010, Yeosu (Republica Coreea) 2012, Milano (Italia) 2015 și Astana (Kazahstan) 2017.