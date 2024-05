Victor Negrescu, europarlamentar și candidat PSD pentru alegerile pentru Parlamentul European din 9 iunie, a fost invitat la DC Votez unde a vorbit despre aderarea României în Spațiul Schengen, dar și despre categoria de politicieni, români și europeni, care s-au împotrivit acestei aderări.

”Cred că rezoluțiile Parlamentului European au contribuit la această victorie de etapă a aderării României la Spațiul Schengen, aerian și maritim, și după 13 ani de așteptare iată că s-a deblocat acest prim pas și suntem încrezători că vom putea realiza integrarea completă printr-o decizie care s-ar putea lua până la finalul anului. Cel puțin asta a declarat și premierul României, Marcel Ciolacu. Acum 13 ani toată lumea ne spunea că este imposibil și am făcut acel pas, aderarea pe care aeriană și maritimă. Oamenii care călătoresc cu avionul se bucură de această reușită”, a declarat Victor Negrescu în emisiunea DC Votez de la DC News TV și DC News.

Jurnalistul Val Vâlcu a ținut să puncteze că ”economic, mai important este Portul Constanța”.

În acest context, Victor Negrescu a subliniat că este autorul a două dintre cele trei rezoluții adoptate de Parlamentul European, rezoluții care au fost parte dintr-un ”demers comun al tuturor grupurilor politice” din PE.

”Atunci când s-a votat în Parlamentul European, singurul grup politic care a votat în unanimitate pentru aderarea României la Spațiul Schengen a fost grupul social democrat. În unanimitate. Toată lumea. Nicio abținere. În toate celelalte grupuri politice au fost persoane care fie s-au abținut, fie au votat împotrivă. În grupul centrist au fost persoane care s-au abținut sau au votat împotrivă, în grupul PPE au fost persoane care au votat împotrivă sau s-au abținut, dar în grupul extremiștilor, din care fac parte reprezentanții AUR sau SOS (n.r. SOS România nu este în PE, fiind înființat în timpul actualei legislații) au fost persoane, foarte multe la număr, care au votat împotrivă și au luat și cuvântul împotriva României.

Ori, eu nu înțeleg cum se luptă AUR și SOS pentru România dacă ei se aliază la Bruxelles cu cei care înjură România și îi înjură pe români, care vor să ne taie și banii europeni, care vor să ne dea afară din UE, care nu au vrut România în Spațiul Schengen.

De fapt, și astăzi în Austria, un guvern de dreapta sub presiunea extremei drepte, adică prietenii AUR, nu este de acord să ne sprijine pentru aderarea completă și în continuare depunem eforturi pentru a-i convinge. Acolo este singura problemă. Dreapta sub presiunea extremei drepte, ca să știm exact cine este responsabil pentru faptul că nu am intrat încă, în totalitate.

Însă, am asistat la discuțiile pe care le-am purtat cu premierul României, cu președinta Comisiei Europene, cu lideri importanți la nivel european, cu cancelarul german, Olaf Scholz, care ne-a sprijinit direct și de aceea am reușit această intrare, pe cale aeriană și maritimă.

Dar, am asistat și la discuția purtată cu cancelarul austriac, unde premierul României a fost extrem de direct, extrem de clar, cu argumente, și am încredere că putem să facem această intrare completă”, a mai spus Negrescu.

Europarlamentar: Nu putem ignora beneficiile de acum

În ceea ce privește beneficiile acestei intrări parțiale în Spațiul Schengen, Negrescu a subliniat că există unele similare celei pe cale terestră.

”Nu putem ignora beneficiile de acum. Vorbim de milioane de pasageri pe cale aeriană, fie că vorbim de români sau turiști, care călătoresc mai ușor și automat turismul prosperă, devine mult mai atractiv în România pentru organizarea unor evenimente de mare amploare, dar și pentru turiști. Iar lucrul acesta se vede și în anumite statistici și creșteri ale sosirilor”, a mai spus europarlamentarul.

