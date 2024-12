România, în fața unei crize economice. Avertismentul lui Chirieac: Ne vom prăbuși precum Grecia în 2009

Întrebat dacă aveam cum să evităm măcar măsurile legate de pensii, analistul politic Bogdan Chirieac a răspuns că, pentru a plăti pensii, trebuie să ai resurse, iar acestea provin dintr-o economie prosperă. El a criticat gestionarea fondurilor europene și măsurile actuale, considerându-le insuficiente. De asemenea, a subliniat că, fără reforme, România riscă o prăbușire similară Greciei din 2009, dar mai gravă, deoarece România nu beneficiază de sprijinul financiar al zonei euro.

„Ca să poți să împarți pensii, că Guvernul împarte bani pe care nu îi face el, îi face mediul privat, ca să împarți acești bani, trebuie să-i produci, să-i ai. Deci, întâi ajută economia, economia devine mai bogată, plătește mai multe taxe și impozite și din ele plătești pensii, ajutoare sociale, cheltuielile statului, investiții, și așa mai departe.

Atragi fonduri europene. În exercițiul 2021-2027 ai atras 3% fonduri europene. Ce rost are să-l muți pe domnul Boloș - care a fost praf la Fonduri Europene - la Finanțe și a pus economia în genunchi, să-l duci înapoi la Fonduri Europene? Ca să fii sigur că nu iei niciun ban din fonduri europene?

Sunt măsuri minimale. În opinia mea, nu sunt suficiente, sunt departe de a fi suficiente.

Vom avea FMI-ul la București și e bine să-l avem, fiindcă sunt singurii care ne vor mai împrumuta, dar reversul medaliei e că îți urlă în contabilitate. Ei îți vor echilibra forțat cheltuielile cu veniturile, că asta e situația dacă apelezi la FMI. Îți dau și cu dobânda cea mai mică. Probabil că sub presiunea FMI, Guvernul va avea și o justificare să continue cu reforma statului.

Fără reforma statului ne vom prăbuși precum Grecia în 2009. Opinia mea este că mergem pe această cale, dar, atenție, vom fi mai rău decât Grecia, fiindcă Grecia, fiind în zona euro, Comisia Europeană le-a băgat 700 de miliarde de euro – de două ori produsul intern brut al României din 2024. Așa s-au salvat, Grecia e funcțională acum. România nu are acest privilegiu, că nu e în zona euro”, a spus Bogdan Chirieac.

„Ca să plătești pensii, trebuie să ai de unde. Statul român nu mai are de unde"

Întrebat dacă situația este atât de gravă încât nici la pensii nu se pot face excepții, Bogdan Chirieac a spus că pensionarii pe contributivitate sunt o categorie vulnerabilă și că, pentru a plăti pensii, trebuie să existe resurse, dar statul român nu mai are bani din cauza gestionării bugetare proaste.

„Pensionarii pe contributivitate, nu cei speciali, sunt o categorie, în general, vulnerabilă. Deci, nu se pune problema că au pensii mari sau că nu. Problema este însă fundamentală. Ca să plătești pensii, trebuie să ai de unde. Statul român nu mai are de unde. După dezmățul bugetar efectuat în ultimii ani și mai ales în 2024, nu are acești bani! Vă dați seama? Și după alegerile din 24 noiembrie, chiar așa anulate cum sunt, credibilitatea României a scăzut exponențial, nu are rost să ne băgăm degetul în ochi la chestiunea asta.

Această stare de instabilitate continuă până după alegerile prezidențiale, când, în funcție de ce iese, se vede la Bursă, la nivelul dobânzilor. În funcție de cine iese președintele României, s-ar putea ca această stare să continue un an, doi.”, a spus Bogdan Chirieac.

„Ce economie crește când cresc taxele și impozitele?"

Analistul politic a criticat măsurile de creștere a taxelor și impozitelor, afirmând că o economie nu poate crește în aceste condiții, mai ales când marile economii europene, precum Germania, sunt în recesiune. El a subliniat că recesiunea din Germania afectează comenzile pentru fabricile din România, ceea ce va duce la o creștere a șomajului, în special în mediul privat.

„S-au luat măsuri în care s-au crescut taxele și impozitele. Ce economie crește când cresc taxele și impozitele, și în trei luni de zile, în condiția în care marile națiuni ale Europei sunt ele în recesiune, cum e Germania? Dacă se închide ceva în economia Germaniei, nu vă gândiți că se prăbușește, că e Germania. Nu se pune problema! Dar Germania dă comenzi în România, fabricile sunt în România, o parte dintre ele. Când acolo e recesiune, e consumul mai mic și comenzile fabricilor din România sunt mai mici. Ca urmare, aici veți avea un șomaj în creștere, veți avea șomaj în mediul privat. Bugetarii se plâng că le îngheață salariul? Stați să vedeți în mediul privat șomaj, în România! De unde oamenii ăia plăteau taxe și impozite, acum vor sta pe ajutorul de șomaj, cu toate problemele sociale uriașe.”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

