România, afectată de criza economică din Germania. Adrian Negrescu: Riscurile de recesiune se accentuează de la o zi la alta - Video

Adrian Negrescu a fost invitatul jurnalistului Mihai Ciobanu la emisiunea "Totul despre bani" de la DC News, în care s-au abordat mai multe teme cu privire la situaţia economică și socială actuală a României, dar și problemele economice de pe plan internațional. Adrian Negrescu a fost întrebat ce efecte ar putea avea acest context economic sumbru pentru economia românească, dependentă de Germania.

“Cu privire la situația economică, ne uităm că Germania, motorul economic al Europei, nu se simte foarte bine. Avem probleme și în alte țări, ce efecte ar putea avea aceste lucruri asupra țării noastre, știind că suntem dependenți de țările din Vest?“, a întrebat jurnalistul Mihai Ciobanu. “

“Dacă Germania strănută, România face gripă“

“Germania este principalul nostru partener comercial. Spre Germania trimitem mare parte din exporturile realizate de economia românească. Și nu mai vorbesc că sunt probleme și în Franța, Italia, Spania. Cam peste tot în Europa bate vântul unei recesiuni. Din păcate, inflația a lovit peste tot. Mai mult decât atât, faptul că nu mai au acces la acele resurse ieftine de gaz și de curent, pe vremea când erau în relații bune cu Rusia, a determinat multe țări să intre într-o situație economică dificilă. Dacă Germania strănută, ca să spun așa, România face gripă, deoarece dacă nouă ne cad exporturile spre această țară și riscurile de recesiune se accentuează de la o zi la alta“, a spus Adrian Negrescu.

“Suntem în recesiune tehnică, mascată bineînțeles de interesele electorale“

“Gândiți-vă că noi, anul trecut, în ultimul trimestru, am avut scădere economică. În primul trimestru din acest an am avut o creștere economică de 0,1%, iar în al doilea trimestru tot din 2024 am avut 0,1%. Dacă iei în calcul marja de eroare și inflația, practic cea mai mare din Europa, suntem în recesiune tehnică, mascată bineînțeles de interesele electorale. Din păcate, suntem într-o recesiune tehnică, din care vom ieși doar cu niște măsuri dure și necesare, pentru a repune economia pe linia de plutire, pentru a stimula consumul. Pentru că despre asta este vorba, până la urmă, economia asta este mai mult din consum decât prin investițiile pe care le clamează autoritățile. Investițiile vor avea un impact, adică un efect financiar pozitiv în economie vom avea abia peste 3-4 ani de acum încolo, mă refer aici la autostrăzi, rețele de cale ferată și tot ceea ce se mai construiește în momentul de față în România“, a spus Adrian Negrescu.

Cele mai afectate domenii în caz de recesiune economică

“Care apreciați că ar fi cele mai afectate sectoare economice în cazul unei recesiuni?“, a întrebat jurnalistul Mihai Ciobanu.

“În primul rând, cred că zona de imobiliare va scădea semnificativ. De 2 ani scade deja. Anul trecut făceam un studiu în care afirmam că peste 60% dintre dezvoltatorii imobiliari se află în risc de insolvență, iar situația lor s-a accentuat, pe fondul scăderii puterii de cumpărare a populației. Oamenii nu își mai permit să își cumpere o casă, din prisma prețurilor foarte mari din zona imobiliarelor și a accesului limitat la creditare. Deci, imobiliarele s-ar afla pe primul loc. Asta va genera multiple efecte în economie, pentru că imobiliarele înseamnă construcții, industriile asociate, respectiv de la industria mobilei la industria bunurilor de larg consum, servicii. Sunt foarte, foarte multe legături directe și indirecte asociate industriei construcțiilor.

Apoi, este producție industrială, care scade de 7-8 luni încoace, într-un ritm din ce în ce mai accentuat. Asta arată faptul că este în scădere competitivitatea economiei românești. Nu mai vorbesc despre IT&C, care, altădată asigura 2-3% din PIB. Dacă ne uităm la datele după primul trimestru, contribuția IT-ului în creșterea economică este 0, în momentul de față. S-ar putea să se ducă spre minus în perioada următoare, în condițiile în care taxele au crescut și facilitățile le-au fost luate, practic, determinând pe cei mai mulți din acest sector extrem de important, din perspectiva dezvoltării economice în viitor, să își găsească metode de optimizare fiscală. La asta asistăm. Mulți și-au externalizat bussines-urile spre alte țări mai profitabile, din punct de vedere financiar“, a mai spus Adrian Negrescu, în cadrul emisiunii "Totul despre bani" de la la DC News TV.

